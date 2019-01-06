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Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu 1. Olağan Kongresi

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.01.2019 16:48 | Son Güncelleme

Kurucu başkan Ahmet Koç'un tek aday olduğu kongreye, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı

Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu 1. Olağan Kongresi yapıldı.

Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve kurucu başkan Ahmet Koç'un tek aday olduğu kongre, halk oyunları gösterisiyle başladı.

Daha sonra bir konuşma yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yozgatlı vatandaşların vatansever, Yozgat'ın ise kardeşliğin temsil edildiği bir şehir olduğunu belirtti.

BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun da Yozgat'a ayrı bir önem verdiğini ifade eden Destici, kongrenin tüm Yozgatlılara hayırlı olmasını diledi.

Konuşmanın ardından oylamaya geçildi.

Kongreye, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ile Yozgat milletvekilleri ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey katıldı.

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