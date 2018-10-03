Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Adana, Hatay ve Osmaniye'de yürüyüş düzenlendi.
Adana Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş için aralarında öğrencilerin de olduğu grup, Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru'nda bir araya geldi.
Ellerindeki pankart ve dövizlerle hareketli yaşama dikkati çeken grup, ısınma hareketlerinin ardından yaklaşık 5 kilometrelik parkurda yürüdü.
Osmaniye'de İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş de Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi giriş kapısı önünde başladı.
Burada toplanan protokol üyeleri ve gençler, ellerinde pankartlarla TOKİ Caddesi bitimine kadar yürüdü.
Daha sonra aynı güzergahtan dönen grup, üniversite yerleşkesi içerisinde etkinliği tamamladı.
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü tarafından merkez Antakya ilçesinde düzenlenen yürüyüş ise Atatürk Parkı'nda başladı.
Çeşitli kurum personeli, vatandaş, öğrenci ve sporcuların katıldığı yürüyüşte katılımcılar, ellerinde "Her gün en az 10 bin adım" yazılı dövizlerle park içerisinde tur attı.
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