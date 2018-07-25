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Dünyaca ünlü şarkıcı Demi Lovato hastaneye kaldırıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.07.2018 01:05 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü şarkıcı Demi Lovato yüksek doz eroinden hastaneye kaldırıldı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Demi Lovato hastaneye kaldırıldı

Amerikan medyasından edinilen bilgilere göre, Demi Lovato yüksek doz eroinden hastaneye kaldırıldı. Lovato’nun Kaliforniya’daki evinden hastaneye kaldırıldığı ve durumunun bilinmediği bildirildi.

Demi Lovato kariyeri boyunca uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele etti. Lovato, geçen ay uyuşturucuyla mücadele ile ilgili ayık anlamına gelen ‘Sober’ isimli bir şarkı yayınlamıştı. Müzik kariyeri boyunca bir çok ödül kazanan 25 yaşındaki Lovato, son olarak aktivizmi için GLAAD Vanguard Award’a layık görülmüştü.

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