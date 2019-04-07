HABER

Dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda ağaç katliamı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 16:29 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Gökova Körfezi'nin Akbük Koyu'ndaki menengiç ağaçları, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi.

Dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda ağaç katliamı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Gökova Körfezi'nin Akbük Koyu'ndaki menengiç ağaçları, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi. Jandarma, ağaç kesimiyle ilgili soruşturma başlattı.
Menteşe ilçesinin kırsal Sarnıç Mahallesi'ndeki Akbük Koyu'na sabah saatlerinde balık tutmaya giden vatandaşlar, koydaki ağaçların kesildiğini fark etti. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarının ardından bölgeye Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü Akbük Günübirlik Alanı'nda kalan koyda yapılan incelemede, yaklaşık 30 menengiç ağacının kesildiği belirlendi. Jandarma, ağaçları kesen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ağaçların kesilmesi doğa dostlarının da tepkilerine neden oldu. Çevre sakinlerinden Öner Atlaş, "Yazıklar olsun. Cennetimiz Akbük'te bir taç gibi kıyıyı süsleyen, halkın gölgesinde oturup serinlediği güzelim ağaçları katledilmiş. Her kim ne amaçla yaptı, anlamak mümkün değil. Bunlar insan olamaz. Esefle kınıyorum. Çok üzgünüm" dedi.

FOTOĞRAFLI

Dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda ağaç katliamıDünyaca ünlü Akbük Koyu'nda ağaç katliamıDünyaca ünlü Akbük Koyu'nda ağaç katliamıDünyaca ünlü Akbük Koyu'nda ağaç katliamı

PARTNERAslı Enver ile Murat Boz nişanlandı mı?Aslı Enver ile Murat Boz nişanlandı mı?
5 erkek rakibini geride bırakıp muhtar oldu5 erkek rakibini geride bırakıp muhtar oldu
CHP'den Derince'de seçim sonuçlarına itirazCHP'den Derince'de seçim sonuçlarına itiraz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri'nden AB'ye seçim yanıtı: Talihsiz bir gaf

Dışişleri'nden AB'ye seçim yanıtı: Talihsiz bir gaf

Ankara için AK Parti'den flaş hamle!

Ankara için AK Parti'den flaş hamle!

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Ve kritik tarih belli oldu

Ve kritik tarih belli oldu

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehit Piyade Er Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Er Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Düğün konvoyunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Düğün konvoyunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Antalya'da nisanda deniz keyfi

Antalya'da nisanda deniz keyfi

KKTC'deki bir okulda 12 yaşındaki çocuk alkol komasına girdi!

12 yaşındaki çocuk komaya girdi

Ankara'daki hamamda aile faciası! Anne ve kızı boğularak hayatını kaybetti

Ankara'daki hamamda aile faciası!

Mersin'de genç öğretmenin korkunç sonu!

Mersin'de genç öğretmenin korkunç sonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.