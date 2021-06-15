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Dünyaca ünlü aktör Dwayne Johnson'ın yeni dövmesi tam 30 saatte tamamlandı! İşte Johnson'ın çok konuşulan dövmesi

15.06.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

The Rock olan tanınan Amerikalı aktör Dwayne Johnson, dövmelerine bir yenisini daha ekledi. Dövme sevdası ile tanınan dünyaca ünlü yıldız kolundaki minimal boğa dövmesini, devasa bir dövme ile kapattırdı. Johnson'ın yeni dövmesi göz kamaştırırken tam 30 saat sürmesi ise hayranlarını şaşkına çevirdi. İşte Johnson'ın dillere destan olan o dövmesi...

That '70s Show, Akrep Kral, Hızlı ve Öfkeli ve San Andreas Fayı gibi başarılı yapımlarda rol alan dünyaca ünlü yıldız Dwayne Johnson, yeni dövmesi ile dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra iyi bir sporcu da olan Johnson'ın dövmeye karşı olan zaafı hayranları tarafından biliniyor. Son olarak kolundaki dövmeyi kapattırmak için 3 boyutlu bir dövme yaptıran yıldız oyuncunun dövmesi 30 saatte tamamlandı.

Dwayne Johnson'ın yeni dövmesi tam 30 saat sürdü!

Birçok başarılı projede yer alan dünyaca ünlü aktör 'The Rock' lakaplı Dwayne Johnson, kolundaki dövmeyi yeniletti.

Dövme tutkusu ile biliniyor

Dövme tutkusu ile biliniyor
Dövme tutkusu ile tanınan Johnson, sosyal medya hesabından yaptırdığı dövmenin yapılışını aşama aşama paylaşmayı ihmal etmedi.

Yeni dövmesi tam 30 saat sürdü

Yeni dövmesi tam 30 saat sürdü
Kolunda bulunan boğa dövmesini kapattıran ve yeni bir dövme işleten yıldız oyuncu, üç boyutlu kuru kafa şeklindeki yeni dövmesinin tamamlanmasının tam 30 saat sürdüğünü ifade etti.

3 günün sonunda tamamlandı

3 günün sonunda tamamlandı
Son halini paylaşan oyuncu, gönderisinin altına 3 günün sonunda bitirdik notunu düştü. Ünlü aktörün gönderisi ise hayranları tarafından milyonlarca beğeni aldı.

Profesyonel bir güreşçi

Profesyonel bir güreşçi
Başarılı oyunculuğunun yanı sıra profesyonel bir güreşçi olmasıyla tanınan Dwayne Johnson, spor ve vücut anatomisi ile de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Lauren Hashian ile evli

Lauren Hashian ile evli
49 yaşındaki aktör aynı zamanda şarkıcı Lauren Hashian ile 2019 yılında hayatını birleştirdi. Eşi ve çocukları ile paylaşım yapan 'The Rock' lakaplı aktör hayranlarının sempatini her daim kazanıyor.

İki kız babası

İki kız babası
Lauran Hashian ile evliliğinden Johnson'ın Tiana Gia, Jasmine adında iki küçük kızı var.

Hayatı belgesel olacak

Hayatı belgesel olacak
Oyunculuk ve sporculuk kariyeri ile dünyanın en çok kazanları listesine giren Johnson'ın hayatının belgesel olacağı konusunda bazı iddialar ortaya atılmıştı. Ancak projeye ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı.
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Dwayne Johnson
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