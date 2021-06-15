Dünyaca ünlü aktör Dwayne Johnson'ın yeni dövmesi tam 30 saatte tamamlandı! İşte Johnson'ın çok konuşulan dövmesi

That '70s Show, Akrep Kral, Hızlı ve Öfkeli ve San Andreas Fayı gibi başarılı yapımlarda rol alan dünyaca ünlü yıldız Dwayne Johnson, yeni dövmesi ile dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra iyi bir sporcu da olan Johnson'ın dövmeye karşı olan zaafı hayranları tarafından biliniyor. Son olarak kolundaki dövmeyi kapattırmak için 3 boyutlu bir dövme yaptıran yıldız oyuncunun dövmesi 30 saatte tamamlandı.

Dwayne Johnson'ın yeni dövmesi tam 30 saat sürdü!

Birçok başarılı projede yer alan dünyaca ünlü aktör 'The Rock' lakaplı Dwayne Johnson, kolundaki dövmeyi yeniletti.

Dövme tutkusu ile biliniyor Dövme tutkusu ile tanınan Johnson, sosyal medya hesabından yaptırdığı dövmenin yapılışını aşama aşama paylaşmayı ihmal etmedi.

Yeni dövmesi tam 30 saat sürdü Kolunda bulunan boğa dövmesini kapattıran ve yeni bir dövme işleten yıldız oyuncu, üç boyutlu kuru kafa şeklindeki yeni dövmesinin tamamlanmasının tam 30 saat sürdüğünü ifade etti.

3 günün sonunda tamamlandı Son halini paylaşan oyuncu, gönderisinin altına 3 günün sonunda bitirdik notunu düştü. Ünlü aktörün gönderisi ise hayranları tarafından milyonlarca beğeni aldı.

Profesyonel bir güreşçi Başarılı oyunculuğunun yanı sıra profesyonel bir güreşçi olmasıyla tanınan Dwayne Johnson, spor ve vücut anatomisi ile de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Lauren Hashian ile evli 49 yaşındaki aktör aynı zamanda şarkıcı Lauren Hashian ile 2019 yılında hayatını birleştirdi. Eşi ve çocukları ile paylaşım yapan 'The Rock' lakaplı aktör hayranlarının sempatini her daim kazanıyor.

İki kız babası Lauran Hashian ile evliliğinden Johnson'ın Tiana Gia, Jasmine adında iki küçük kızı var.