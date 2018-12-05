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Dünyaca ünlü aktör Sean Penn, korkunç cinayet için İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2018 15:52 | Son Güncelleme

Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin belgesel hazırlayacağı belirtilen ünlü ABD'li aktör Sean Penn, cinayetin işlendiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda çekim yaptı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin belgesel hazırlayacağı kaydedilen ABD'li ünlü sinema oyuncusu Sean Penn, cinayetin işlendiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde çekim yaptı.

Ünlü aktör Sean Penn, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önüne, korumaların da bulunduğu yaklaşık 10 kişilik bir ekiple geldi. Polis bariyerlerinin ardından bir süre görüntü alan Sean Penn, daha sonra konsolosluk konutunun önüne gelerek, burada da görüntü aldı.

Ünlü oyuncu bölgede, ekibiyle çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Sean Penn Cemal Kaşıkçı

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