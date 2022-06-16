Dünyaca ünlü animasyonların mimarı! Namkook Lee, İstanbul'da eşine dehşeti yaşattı: Yüzünü tanınmaz hale getireceğim

Scooby Doo, Space Jam ve Goof Troop gibi popüler çizgi filmlerin mimarlarından ve özel bir üniversitede profesör olarak görev yapan Güney Koreli animasyon uzmanı 70 yaşındaki Namkook Lee, İstanbul'da eşini defalarca dövdü. Namkook Lee darp etmesi sonucunda Jae Lee'nin vücudunda hasar meydana geldiği ve çeşitli bölgelerinde kırıklar oluştuğu belirlendi. Lee çıkarıldığı mahkeme tutuklandı. Olayla ilgili yeni yaşanan gelişmede ifadeler ortaya çıktı. Talihsiz kadın, eşinin kendisini 2-3 saat boyunca yumrukladığını ve kendisine 'Yüzünü tanınmaz hale getireceğim' dediğini aktardı.

EŞİNİ BAYILTANA KADAR DARP ETTİ

Güney Koreli animasyon uzmanı 70 yaşındaki Namkook Lee, geçtiğimiz yıl 62 yaşındaki eşi Jae Lee ile birlikte üniversitenin yaz eğitim programı için Türkiye'ye geldi.

Üniversitenin Beyoğlu'ndaki apartında ikamet eden çift arasında 26 Mayıs günü bir tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Prof. Lee eşinin göğsüne birden fazla kez yumruk atarak, darp etti.

Ertesi gün dışarı çıkan çift, bir restoranda yemek yedikleri sırada yeniden aynı mesele nedeniyle tartıştı. Güney Koreli Lee, eşinin ağzına ve yüzüne yumruklarla vurduktan sonra mekandan ayrılarak, apartlarına gitti.

İddiaya göre eşini apartta saatlerce darp eden yaşlı adam, karısını bayıltana kadar eylemine devam etti.

TUTUKLANDI

Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, kendisine geldiğinde ise durum hastane görevlileri tarafından polis ekiplerine bildirildi.

Jae Lee'nin aldığı darbelerle vücudunda hasar meydana geldiği ve çeşitli bölgelerinde kırıklar oluştuğu belirlendi. Yaşlı kadın, eşinin kendisini öldüresiye dövdüğünü ifade etti.

Gözaltına alınan Profesör, ifadesinde eşiyle kavga ettiklerini kabul etse de darp olayını reddetti. Güney Koreli animasyon uzmanı Namkook Lee, ifadesinin ardından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık, Namkook Lee hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlandı. Eşini saatlerce darp ederek, vücudunda kalıcı yaralanmaya neden olarak hayati tehlike geçirmesine neden oldu.

Profesör Lee hakkında hakkında, 'kasten yaralama, hakaret ve tehdit' suçlarından dava açıldı. 7,5 yıla kadar hapsi istenen Profesör Lee, Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

"BİRDEN KALKIP GALATA'YA DOĞRU KOŞMAYA BAŞLADI"

Olayla ilgili yaşanan yeni gelişmede ifadeler ortaya çıktı. Güney Koreli Profesör Namkook Lee, "Sebebini anlamadım. Birden kaba davranmaya başladı. Sonra göğsüme 3 kez yumruk vurdu. Ben de çok korkup Karaköy Polis Merkezi'ne gittim. 29 Mayıs'ta eşimle beraber uçuşumuz olduğu için şikayetimden vazgeçtim. Eve geldiğimde, pasaportumu alarak sinirli bir şekilde evin önüne indi.Tişörtünü yırtmaya başladı. Elindeki ruj ile yüzünü boyamaya ve yerdeki suları eliyle ağzına doldurmaya başladı. Sonra su birikintisinin içine oturdu. Birden kalkıp Galata'ya doğru koşmaya başladı" dedi.

"YÜZÜNÜ TANINMAZ HALE GETİRECEĞİM"

Sabah'ın haberine göre eşiyle birlikte 27 Mayıs'ta ise Karaköy'deki ünlü bir baklavacıya gittiklerini söyleyen Jae Young Lee, burada eşinin kendisine saldırdığını, bunu gören 40'lı yaşlarda bir adamın da eşi tarafından yumruklandığını aktardı.

Çevredekilerin ayırmasıyla soluğu karakolda aldıklarını aktaran Lee, "Bu kişiyle karşılıklı olarak şikayetlerinden vazgeçip ikisi de serbest kaldı" ifadelerini kullandı.

Eve gittiklerinde eşinin yine kendisine saldırdığını aktaran talihsiz kadın, "Ben dur dedikçe beni hiçbir şekilde dinlemeden aynı şekilde gözüme, yanaklarıma, sırtıma, kollarıma, bacaklarıma yumruklar atmaya devam etti.2-3 saat boyunca yumrukladı. Telefonum eşim de olduğu için polisi arayamadım. Bu esnada bana, 'Yüzünü tanınmaz hale getireceğim.Bu yüzden pasaport kontrolünden geçemeyeceksin. Seni öldüreceğim' dedi. Ben bir fırsat bulup evin kilitli kapısını açtım ve son bir güçle Karaköy Polis Merkezi'ne sığındım. Bu esnada Namkook da koşa koşa arkamdan geldi ve polis ekipleri Namkook'u yakaladı. Şikayetçi ve davacıyım" dedi.

