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Dünyaca ünlü astronottan Türkiye paylaşımı

19.07.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li astronot Shane Kimbrough, İstanbul'un Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmiş görüntülerini paylaşarak, ''Harika görünüyorsun Türkiye'' mesajına yer verdi. Ünlü astronot paylaşımında Atatürk Olimpiyat Stadı'na dikkat çekti.

Dünyaca ünlü astronottan Türkiye paylaşımı

Astronot Shane Kimbrough, İstanbul'un uzaydan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

NASA'da görevli astronot Shane Kimbrough, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan İstanbul'un fotoğraflarını servis etti.

Ünlü astronot, paylaşımında Mustafa Kemal Atatürk'ü de andı.

Kimbrough paylaşımında Türkiye'nin uzaydan harika göründüğüne dikkat çekti.

Kimbrough, ''İkinci fotoğrafta ülkenin en büyük kapasiteli stadyumu olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nı görebilirsiniz. Stadyum, adını Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ten almıştır" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Astronot İstanbul
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