Dünyaca ünlü astronottan Türkiye paylaşımı

Astronot Shane Kimbrough, İstanbul'un uzaydan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

NASA'da görevli astronot Shane Kimbrough, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan İstanbul'un fotoğraflarını servis etti.

Ünlü astronot, paylaşımında Mustafa Kemal Atatürk'ü de andı.

Kimbrough paylaşımında Türkiye'nin uzaydan harika göründüğüne dikkat çekti.

Kimbrough, ''İkinci fotoğrafta ülkenin en büyük kapasiteli stadyumu olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nı görebilirsiniz. Stadyum, adını Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ten almıştır" ifadelerini kullandı.

Istanbul, Turkey is looking great from space! In the second photo, you can see the Atatürk Olympic Stadium, the largest-capacity stadium in the country. The stadium is named after Mustafa Kemal Atatürk, the founder and first President of the Republic of Turkey. pic.twitter.com/sd1ynSOeNL