Dünyaca ünlü bale okulları 17 yaşındaki Dila için sıraya girdi

Bodrum’da yaşayan 17 yaşındaki genç balerin, dünyaca ünlü bale okullarından kabul alma başarısı gösterdi. 10 yılı aşkın süredir profesyonel bale eğitimi alan 17 yaşındaki başarılı balerin, eğitimine yurt dışında devam edebilmek için maddi destek bekliyor. Lise 11 ve 12’nci sınıfı Kanada’da tamamlayıp geçtiğimiz aylarda Bodrum’a dönen Dila Ekim, çocukluğundan beri devam ettiği profesyonel bale eğitimine ağırlık vererek, dünyanın farklı yerlerindeki bale kurumlarına başvurmak için seçmelere hazırlandı. Bale eğitimine başladığı Zeynep Okçu tarafından Audition (seçme) videolarıyla başvuru yapan Dila, 3 uluslararası akademiye de kabul edildi. Katıldığı seçme sonuçlarını geçtiğimiz günlerde alan Dila, Munich- Benedict Manniegel Ballet Academy, New York - Peridance Capezio Center ve en önemlisi dünyaca ünlü Alvin Ailey American Dance Theatre’dan kabul alma başarısı gösterdi. Tutkuyla bağlı olduğu baleyi ilerletmek için büyük bir motivasyona sahip olduğunu ifade eden Dila, bu başarısının tutku duyduğu sanat alanında kendisini geliştirme için mükemmel birer fırsat olduğunu ifade ederek, eğer bu okullara girme şansını yakalarsa terinin son damlasına kadar kararlılık, azim ve büyük mutlulukla yorulmadan çalışacağını söyledi. Dila, “Ancak bunu gerçekleştirmek için bir takım maddi desteklere ihtiyacım var. Umarım sesimi duyan birileri çıkar" dedi.

"Ortaokulda baleyi kendime kariyer hedefi koydum"

Büyük tutkusu baleye 7 yaşında başladığını anlatan Dila Ekim ise “Bodrum’un her yerinde Zeynep Okçu Bale Okulunu izledikten sonra anneme ısrar ederek 7 yaşında baleye başladım. Ortaokula kadar eğitim almaya devam ettim. Ortaokulda baleyi kendime kariyer hedefi olarak koydum. Liseye başladığımda bütün ağırlığımı baleye verdim. Haftada 4 gün dersimiz vardı fakat ben her gün buraya geldim. Daha erken geldim, daha geç çıktım" diye konuştu.

Spot ışıkları bana huzur veriyor

Bale yaparken neler hissettiğini de anlatan Dila, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlk defa gösteriye çıktığımda bir şey fark ettim. Spot ışıkları yüzüme parladığında ben en huzurlu anlarım oluyor. Kendimi konuşarak değil de dansımla anlatmak, seyircinin beni o şekilde anlaması, ben kimseyi görmediğim anda yüzlerce kişinin beni alkışlaması bu hayatta bana en çok keyif veren duygu. Bunu sonsuza kadar sürdürmek istiyorum.”

Kanada’daki eğitim hayatından da bahseden Dila Ekim, “Ben lise 2’nci sınıftayken Atlantic Ballet Theatre of Canada’nın Advanced Ballet bölümüne başvurdum. Yani ileri bale bölümüne başvurdum. Başvuru yaparken video ve fotoğraflarımı buradan çekmiş göndermiştim. Oraya kabul edildim ve lise eğitimime orada devam ettim. 2 yıl boyunca orada dans ettim” şeklinde konuştu.

Dünyaca ünlü bale okullarından kabul alma başarısı gösteren Dila, o süreci ise şu sözlerle anlattı:

"Kanada’daki eğitimimi tamamladıktan sonra Bodrum’a geldim. O zamandan beri baleye ağırlık veriyorum. Normalden daha çok çalışıyorum. Burada Zeynep öğretmenimle beraber bir video çekimi yaptık. Bununla 3 tane akademiye başvuru yaptım. Aslında hedef olarak yüksek yerlerdi. Ama yine de kendimi denemek istedim. Bir hafta geçmeden bu üçünden de kabul aldım. Biri Münih’te diğer ikisi New York’ta. En önemlisi dünyaca ünlü Alvin Ailey American Dance Theatre. Oraya gitmeyi çok isterim tabi ki. Eğitimime devam etmek ve kendimi bir bale dansçısı olarak geleceğe hazırlamak için.”