HABER

Dünyaca ünlü balıyla meşhur Anzer Yaylası bu kez yıkım gerginliği ile gündeme geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 10:58 | Son Güncelleme

Rize’nin İkizdere ilçesinde dünyaca ünlü Anzer Balı’nın üretildiği Anzer Yaylası’nda kaçak yapıların yıkımı ile ilgili gerginlik yaşanıyor.Rize’nin İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylası’nda 2018 yılından sonra yapıldığı tespit edilen kaçak yapıların yıkımı için İl Özel İdaresi ekipleri bugün sabah saatlerinden itibaren jandarma eşliğinde yaylaya geldi.

Rize’nin İkizdere ilçesinde dünyaca ünlü Anzer Balı’nın üretildiği Anzer Yaylası’nda kaçak yapıların yıkımı ile ilgili gerginlik yaşanıyor.
Rize’nin İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylası’nda 2018 yılından sonra yapıldığı tespit edilen kaçak yapıların yıkımı için İl Özel İdaresi ekipleri bugün sabah saatlerinden itibaren jandarma eşliğinde yaylaya geldi. 5 yapının yıkımı için yaylaya gelen iş makinelerine yayla sakinleri engel olmak istedi. Evlerini yıktırmak istemeyen vatandaşlar yıkılması planlanan evlerin içerisine girerek ve çatısına çıkarak yıkıma karşı çıktı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yıkımda jandarma ve vatandaşlar arasında zaman zaman gerginlik yaşanırken, vatandaşlar ikna edilmeye çalışılıyor.

Bilim adamları son noktayı koydu! Günde 2 kez yerseniz... Bilim adamları son noktayı koydu! Günde 2 kez yerseniz...
Dağda geven toplarken yıldırım düşmesiyle yaralandılarDağda geven toplarken yıldırım düşmesiyle yaralandılar
(Özel) Belediye Başkanından, duraktaki yolcuyu almayan sürücüye tepki(Özel) Belediye Başkanından, duraktaki yolcuyu almayan sürücüye tepki
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY İtalya'daki grev nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

THY bazı seferlerini iptal etti

TEM otoyolu gişelere meyve yüklü kamyon çarptı

TEM'de korkunç kaza! Gören inanamadı

MHP’li Yalçın’dan oğlu Turan İlteber Yalçın'ın ölümü sonrası ilk açıklama

MHP’li Yalçın’dan oğlunun ölümü sonrası ilk açıklama

Sultangazi'de pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar kamerada

Sultangazi'de pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar kamerada

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Son dakika: Kırmızı listedeki Servet Aydın ve Söylemez Yaşar etkisiz hale getirildi

Kırmızı listedeki teröristler etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.