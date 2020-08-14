Dünyaca ünlü bilim insanı: Zeki uzaylıları ölmeden önce göreceğiz

Dünyaca ünlü bilim insanı, zeki uzaylıları ölmeden görebileceğimizi ileri sürdü.

Israelian, önümüzdeki birkaç on yıl içinde uzaylıların bulunabileceğini ve bu keşfin “insanlığı sarsacağını” söyledi.

Mirror’ın haberine göre bilim insanı, “Zeki uzaylıları yaşam süremiz içerisinde bulacağımızı düşünüyorum” dedi ve ekledi:

En azından zeki yaşama ait belirgin işaretleri (yaşamın kanıtını) bulacağız. Bu insanlığı sarsacak türden bir keşif olacak.

Şüphesiz, bilim açısından çok ilginç bir keşif olacak. Diğer yandan insanların şunu anlamasını sağlayacak: Hayat o kadar inanılmaz bir şey ki kendi gezegenimizde ne yaptığımıza dikkat etsek iyi olur.

Israelian, NASA’nın temmuz sonunda uzaya fırlattığı Mars aracına dair de konuştu. Bilim insanına göre Perseverance isimli aracın Kızıl Gezegen’de mikroskobik canlı bulma olasılığının yüzde 10 olduğunu öne sürdü.

Perseverance'ın Mars'ta mikrop bulma ihtimali yüzde 10. Bu tamamen spekülatif. Ama gerçekten de iyi bir oran.

30 Temmuz’da 7 aylık yolculuğuna çıkan yer aracının 18 Şubat 2021'de Kızıl Gezegenin Jezero Krateri'ne inmesi bekleniyor.

Mars geçmişindeki olası mikrobiyal yaşama dair izler arayacak yer aracı, aynı zamanda gezegenin iklimsel ve jeolojik özelliklerini de belirleyecek. Gelecekte Dünya’ya göndermek üzere örnekler toplayacak ve Kızıl Gezegen’in insanlı keşfinin yolunu açacak.

