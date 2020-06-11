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Dünyaca ünlü Call My Agent dizisinin yerli versiyonu geliyor! İşte oyuncu kadrosu

DİZİ HABERLERİ  | 11.06.2020 23:32 | Son Güncelleme

Yayınlandığı ülkelerde izlenme rekorları kıran ‘Call My Agent’ isimli dizi Türkiye'ye uyarlanıyor. Ay Yapım'ın Star TV için çekeceği ‘Call My Agent’ dizisinin yerli versiyonunda rol alacak oyuncular da belli oldu.

Dünyaca ünlü Call My Agent dizisinin yerli versiyonu geliyor! İşte oyuncu kadrosu

Ay Yapım imzalı Call My Agent dizisinin yerli versiyonun çekimleri Temmuz ayında başlayacak. Dizi Eylül'deki yeni sezonda ekrana gelecek. Dizide bir menajerlik şirketini merkeze alıp, eğlence dünyasının perde arkasını anlatılacak.

Yelda Eroğlu’nun kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise daha önce Medcezir, Ufak Tefek Cinayetler, Cesur ve Güzel gibi projeleri yöneten Ali Bilgin üstlenecek.

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OYUNCU KADROSU BELLİ OLDU

Dizinin oyuncu kadrosu ise belli olmaya başladı. Barış Falay (Kıraç), Canan Ergüder (Feris), Fatih Artman (Çınar), Ahsen Eroğlu (Dicle), Ayşenil Şamlıoğlu (Peride) gibi usta isimler yer alırken, daha bir çok sürpriz isim bu projede yer alacak.

ayyapım

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