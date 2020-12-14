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Dünyaca ünlü casusluk romanları yazarı John le Carre yaşamını yitirdi

14.12.2020 02:09 | Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü casusluk romanları yazarı John le Carre yaşamını yitirdi

Birçok eseri Türkçe'de de yayınlanan dünyaca ünlü İngiliz casusluk romanları yazarı John le Carre, 89 yaşında yaşamını yitirdi.

Birçok eseri Türkçe'de de yayınlanan dünyaca ünlü İngiliz casusluk romanları yazarı John le Carre, 89 yaşında yaşamını yitirdi.

Cumartesi gecesi zaattüre nedeniyle öldüğü açıklanan John le Carre'nin temsilciliğini yapan Jonny Geller, ünlü romancının "İngiliz edebiyatının tartışmasız devi" olduğunu söyledi.

John le Carre'yi 15 yıl boyunca temsil eden Geller, "Onun kaybını tüm kitapseverler hissedecek. Parlak bir zeka, nezaket ve mizah insanıydı" dedi.

'Soğuk Savaş'ı tarif eden yazar'

Le Carre'nin ölümünün ardından Geller'in kendisi için yaptığı yorumlardan birisi de, "O, Soğuk Savaş'ı tarif eden yazardı" cümleleri oldu.

Köstebek, Hain ve Bahçıvan'ın da aralarında bulunduğu kitapların yazarı olan le Carre, önceki kitaplarının çerçevesini belirleyen Soğuk Savaş söyleminin yerini İslam karşıtlığının aldığını ifade ediyordu.

1931 doğumlu John le Carre, 1940'lı yıllarda İsviçre'de Almanca eğitimi alırken, gizli servisler için çalışmaya başladı.

Eski bir Dışişleri Bakanlığı çalışanı olan le Carre, 1963 yılında yazdığı 'Soğuktan Gelen Casus' kitabıyla dünya çapında tanınmaya başlamıştı.

Yazarın bu kitabın ardından yazdığı bir dizi başka kitap, casus romanları türünün mihenk taşları oldu.

Bazı eleştirmenlere göre Berlin Duvarı'nın yıkılışı ve Sovyetler Birliği'nin çöküşü, le Carre için iyi olmadı. Romanlarına heyecanlı bir çerçeve sağlayan Soğuk Savaş'ın yok olması, yazarın aleyhine oldu.

Ancak le Carre aynı fikirde değil; 2013'te BBC'ye verdiği mülakatta, "terörle mücadele" söyleminin kendisine yeni bir zemin sağladığını, "kurtarıcısı" olduğunu söylüyor.

Le Carre'nin 2017'de basılan romanı, Casusun Mirası.

Le Carre ayrıca İslam'ın her iki taraftaki köktenciler tarafından "şeytanileştirildiği" ve Sovyet komünizmi gibi büyük bir düşman olarak anlatıldığı görüşünde olduğunu söylemişti.

Ünlü yazar, kitaplarının edebiyat yarışmalarına sokulmasına da izin vermiyor.

Ancak yazarın çok satan kitapları bugüne kadar onlarca dile çevrildi ve 12'si televizyon, sinema ya da radyoya uyarlandı.

Dünyaca ünlü casusluk romanları yazarı John le Carre'nin Türkçe'ye çevrilen kitaplarından bazıları, 'Casusun Mirası', 'Köstebek', 'Single ve Oğlu', 'Küçük Trampetçi Kız', 'Ölüme Çağrı', 'Casuslar Mücadelesi', 'Gece Müdürü', 'Gizemli Melodi', 'Cinayetin Parıltısı', 'Hain' ve 'Güvercin Tüneli'.

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