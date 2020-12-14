Dünyaca ünlü casusluk romanları yazarı John le Carre yaşamını yitirdi

Eski bir Dışişleri Bakanlığı çalışanı olan le Carre, 1963 yılında yazdığı 'Soğuktan Gelen Casus' kitabıyla dünya çapında tanınmaya başlamıştı.

Köstebek, Hain ve Bahçıvan'ın da aralarında bulunduğu kitapların yazarı olan le Carre, önceki kitaplarının çerçevesini belirleyen Soğuk Savaş söyleminin yerini İslam karşıtlığının aldığını ifade ediyordu.

Le Carre'nin ölümünün ardından Geller'in kendisi için yaptığı yorumlardan birisi de, "O, Soğuk Savaş'ı tarif eden yazardı" cümleleri oldu.

John le Carre'yi 15 yıl boyunca temsil eden Geller, "Onun kaybını tüm kitapseverler hissedecek. Parlak bir zeka, nezaket ve mizah insanıydı" dedi.

Birçok eseri Türkçe'de de yayınlanan dünyaca ünlü İngiliz casusluk romanları yazarı John le Carre, 89 yaşında yaşamını yitirdi.

Yazarın bu kitabın ardından yazdığı bir dizi başka kitap, casus romanları türünün mihenk taşları oldu.

Bazı eleştirmenlere göre Berlin Duvarı'nın yıkılışı ve Sovyetler Birliği'nin çöküşü, le Carre için iyi olmadı. Romanlarına heyecanlı bir çerçeve sağlayan Soğuk Savaş'ın yok olması, yazarın aleyhine oldu.

Ancak le Carre aynı fikirde değil; 2013'te BBC'ye verdiği mülakatta, "terörle mücadele" söyleminin kendisine yeni bir zemin sağladığını, "kurtarıcısı" olduğunu söylüyor.

Le Carre ayrıca İslam'ın her iki taraftaki köktenciler tarafından "şeytanileştirildiği" ve Sovyet komünizmi gibi büyük bir düşman olarak anlatıldığı görüşünde olduğunu söylemişti.

Ünlü yazar, kitaplarının edebiyat yarışmalarına sokulmasına da izin vermiyor.

Ancak yazarın çok satan kitapları bugüne kadar onlarca dile çevrildi ve 12'si televizyon, sinema ya da radyoya uyarlandı.

Dünyaca ünlü casusluk romanları yazarı John le Carre'nin Türkçe'ye çevrilen kitaplarından bazıları, 'Casusun Mirası', 'Köstebek', 'Single ve Oğlu', 'Küçük Trampetçi Kız', 'Ölüme Çağrı', 'Casuslar Mücadelesi', 'Gece Müdürü', 'Gizemli Melodi', 'Cinayetin Parıltısı', 'Hain' ve 'Güvercin Tüneli'.