Dünyaca ünlü çiftin Ayasofya’dan fotoğrafı ortaya çıktı:'Eşi benzeri yok' demişler

Gökhan ARTAN- İSTANBUL, (DHA)-Hollywood’un dünyaca ünlü çifti Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones’un ziyaret ettikleri sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önde gelen yapılarından biri olan Ayasofya'daki fotoğrafı da ortaya çıktı. Ünlü çifti Ayasofya'da gezdiren tarihçi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç, “Ayasofya’dan çok etkilendiler ve ‘bu mabedin eşi benzeri yok’ dediler. O kadar hayran kaldılar ki Ayasofya programlarını uzatarak tam 1 buçuk saat Ayasofya’yı gezdiler. En kısa sürede yeniden gelmek istiyorlar” dedi.

Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones, iki çocuğuyla birlikte 3 Ocak’tan itibaren İstanbul'da bulunuyordu. Afrika tatillerini tamamlayan ünlü çift tatil için geldikleri İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi. İstanbul’u tarihçi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç ile birlikte gezen aile şehrin her köşesine keşfetti. Programlarında Fener Rum Patrikhanesi’nden Balat’a Şerefiye Sarnıcı’ndan Süleymaniye Camii’ne Topkapı Sarayı’ndan Mısır Çarşısı’na kadar gezdi Özel izinle gece Ayasofya’yı gezen çift Kuzguncuk’taki Bet Yaakov Sinagogu’nu da ziyaret etti.