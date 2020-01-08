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  4. Dünyaca ünlü çiftin Ayasofya’dan fotoğrafı ortaya çıktı:'Eşi benzeri yok' demişler

Dünyaca ünlü çiftin Ayasofya’dan fotoğrafı ortaya çıktı:'Eşi benzeri yok' demişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

Hollywood’un dünyaca ünlü çifti Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones’un ziyaret ettikleri sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önde gelen yapılarından biri olan Ayasofya'daki fotoğrafı da ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü çiftin Ayasofya’dan fotoğrafı ortaya çıktı:'Eşi benzeri yok' demişler

Gökhan ARTAN- İSTANBUL, (DHA)-Hollywood’un dünyaca ünlü çifti Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones’un ziyaret ettikleri sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önde gelen yapılarından biri olan Ayasofya'daki fotoğrafı da ortaya çıktı. Ünlü çifti Ayasofya'da gezdiren tarihçi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç, “Ayasofya’dan çok etkilendiler ve ‘bu mabedin eşi benzeri yok’ dediler. O kadar hayran kaldılar ki Ayasofya programlarını uzatarak tam 1 buçuk saat Ayasofya’yı gezdiler. En kısa sürede yeniden gelmek istiyorlar” dedi.

Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones, iki çocuğuyla birlikte 3 Ocak’tan itibaren İstanbul'da bulunuyordu. Afrika tatillerini tamamlayan ünlü çift tatil için geldikleri İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi. İstanbul’u tarihçi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç ile birlikte gezen aile şehrin her köşesine keşfetti. Programlarında Fener Rum Patrikhanesi’nden Balat’a Şerefiye Sarnıcı’ndan Süleymaniye Camii’ne Topkapı Sarayı’ndan Mısır Çarşısı’na kadar gezdi Özel izinle gece Ayasofya’yı gezen çift Kuzguncuk’taki Bet Yaakov Sinagogu’nu da ziyaret etti.

“AYASOFYA’NIN EŞİ BENZERİ YOK DEDİLER”

Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağı ile bugün Türkiye’den ayrılan Michael Douglas ile eşi Catherine Zeta-Jones ve çocuklarının, Ayasofya ziyaretinin fotoğrafına da Demirören Haber Ajansı(DHA) ulaştı. Sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önde gelen yapılarından biri olan Ayasofya'yı gezen çift, yapıya hayran kaldı ve kısa sürecek ziyaretlerini 1,5 saate çıkarak bol bol Ayasofya hakkında bilgi aldılar. Ayasofya’yı ünlü çifte gezdiren tarihçi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç, “Ayasofya’dan çok etkilendiler ve ‘bu mabedin eşi benzeri yok’ dediler.O kadar hayran kaldılar ki Ayasofya programlarını uzatarak tam 1,5 saat Ayasofya’yı gezdiler. Defalarca Türkiye’ye gelmişler. Catherine ilk defa yirmili yaşlarında bir film çekimi için geldiği ülkemize aşık olmuş. Daha sonra Antalya ve Bodrum gibi yerleri de ziyaret etmişler. En kısa zamanda gelip Kapadokya ve Göbeklitepe’ye gitmek istiyorlar. Şehirde üç ayrı dine ait mekanları ziyaret etmelerinin sebebi de İstanbul’un zengin kozmopolit yapısını gözlemlemekti. Onlara son kitabım ‘Kanatlarımda İstanbul’u hediye ettiğimde sayfaların arasında kayboldular ve İstanbul’u dünyanın en görkemli şehirlerinden biri olarak nitelendirdiler.Aile en kısa zamanda Türkiye’ye tekrar geleceklerini söylediler” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLAR)

Dünyaca ünlü çiftin Ayasofya’dan fotoğrafı ortaya çıktı:'Eşi benzeri yok' demişler

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