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Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni paylaşım

DÜNYA HABERLERİ  | 28.01.2020 10:58 | Son Güncelleme

Elazığ'da gerçekleşen 6.8 şiddetindeki depremin ardından ülke yaralarını sarmaya çalışırken, kendini yeni nesil deprem tahmincisi ve uzmanı olarak niteleyen Frank Hoogerbeets'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni paylaşım

41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki sarsıntının ardından 1008 adet artçı deprem meydana geldi. Konuya yönelik açıklama yapan uzmanlar arasına Frank Hoogerbeets de eklendi.

Hoogerbeets, Twitter hesabı üzerinden Türkçe tweet attı ve grafikle beraber yer sarsıntının ayrıntılarına değindi. Ünlü uzmanın bu açıklamaları geniş yankı uyandırdı.

"EN FAZLA 2-3 GÜNLÜK BİR SÜREDE..."

Deprem kahini Frank Hoogerbeets geçtiğimiz aylardaki 5.8 büyüklüğündeki depremin İstanbul için öncü deprem olabileceğini söylemişti.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Hoogerbeets, şu ifadeleri kullandı:

Deprem ile ilgili olarak korelasyonların önemini her zaman belirttim. Bu açıdan Türkiye'deki son olan 6.8'lik deprem #SSGI tarafından gösterilen kritik Ay geometrisine kusursuz bir uyum gösteriyor. En fazla 2-3 günlük bir sürede gerçekleşiyor, 10 günü bulmuyor.

MANİSA İÇİN DE UYARILARI VARDI

Manisa'da geçtiğimiz hafta yaşanan depremin ardından dünyaca ünlü araştırma şirketi Ditrianum dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu.

Ditrianum yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki depreme dikkat çekti ve artçı sarsıntıların devam edeceğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
hoogerbeets deprem Elazığ tahmin

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