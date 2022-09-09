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Dünyaca ünlü doktor meydan okudu! "Bunların hepsi yalan"

09.09.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin tanınan isimlerinden Dr. Sara Kayat, katıldığı televizyon programında herkesin uyguladığı ancak yanlış olan sağlık efsaneleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dr. Kayat, sekiz bardak su içmenin şart olmadığını söyledi. Yaygın sağlık efsanelerini anlatan Dr. Kayat, diğer taraftan bunların yerine uyulması gereken tavsiyelerini paylaştı.

Dünyaca ünlü doktor meydan okudu! "Bunların hepsi yalan"

Dünyada çoğu kişinin uyguladığı sağlık efsaneleri bir bir çöktü. İngiltere’nin sevilen isimlerinden Dr. Sara Kayat, katıldığı bir televizyon programında herkesin doğru bildiği yanlışları sıraladı. Dr. Kayat’ın verdiği tavsiyeler izleyicileri şaşırttı. Ele aldığı konular arasında günde 8 bardak su içmekten kulak temizliğine kadar birçok başlık yer aldı.

KULAKLARI TEMİZLEMEYE GEREK YOK

Dr. Sara Kayat’ın ele aldığı dikkat çeken konuların başında kulak temizliği vardı. Kulakların kendi kendini temizlediğini söyleyen Dr. Kayat, pamuklu çubuk gibi eşyaların kullanılmasının kulaklara zarar verebileceğini söyledi. Kulağınıza her pamuklu çubuk koyduğunuzda, küçük tüylere ve derinin astarına zarar verme riskiniz olduğunu ve bunun enfeksiyonlara yol açabileceğini de sözlerine ekledi. Ek olarak, yanlışlıkla kulak zarını delebilir veya patlatabilirsiniz.

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SİĞİLLERİN TEDAVİ EDİLMESİNE GEREK YOK

Sağlık uzmanına göre siğil, nahoş olsa da sadece virüstür. Dr. Kayat, 'Bildiğimiz gibi vücudumuz virüslerden kendi kendine kurtulabilmektedir. Bazı insanlar için, sadece birkaç ay sürebilir. Çok rahatsız oluyorsanız tabii ki siğilleri tedavi ettirebilirsiniz. Ama yapmak zorunda değilsiniz. Çoğu insanda eninde sonunda kendiliğinden geçerler.'

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GÜNDE SEKİZ BARDAK SU İÇMENİZE GEREK YOK

Dr. Kayat, susuz kalmanın önemli olduğuna dikkat çekerken, sekiz sayısını 'tamamen keyfi bir sayı' olarak nitelendirdi. “Herkesin neden özellikle günde sekiz bardak içmesi gerektiğini söyleyecek hiçbir kanıt bulamıyorum” dedi.

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KARANLIKTA TELEVİZYON İZLEMEK GÖZLER İÇİN KÖTÜ DEĞİL

Birçok insan karanlıkta televizyon izlemenin gözleri için kötü olduğunu düşünmesine rağmen, Dr. Kayat, durumun böyle olmadığını söyledi, "Gözlerinde geçici değişiklikler olabilir... göz yorgunluğu yaşayabilirsin ama bunların hepsi geçici değişikliklerdir ve bu nedenle kalıcı bir hasara neden olmaz."

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ÜŞÜDÜĞÜNÜZ İÇİN ÜŞÜTMEZSİNİZ

Birçok insan soğuk havalarda dışarı çıkmanın sizi üşütebileceğine inansa da doktora göre bu doğru değil. Dedi ki: 'Soğuk havalarda dışarı çıkmak üşütmenizin nedeni değil. Gerçekten soğuk almak için orada bir virüs olması gerekir. Yani sadece soğuk bir ortamda olmak üşütmenizin sebebi değil.'

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EKLEMLERİ ÇITLATMAK ARTRİTE NEDEN OLMAZ

Eklem çatlamalarının artrite neden olduğuna dair efsaneyi mutlaka duymuşsunuzdur. Dr. Kayat’ın söylediğine göre durum hiç öyle değil: 'İnsanlar... bu sese neden olanın eklemler ve kemiklerin birbirine sürtmesi olduğunu düşünüyor, ama aslında sadece biraz gaz, eklemler arasında bir gaz kabarcığı.

BEŞ SANİYE KURALI GERÇEK DEĞİL

'Beş saniye' kuralına göre, yere düşen yiyecekler (bu süre içinde aldığınız sürece) tüketilmesinde bir sakınca yoktur.

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Dr. Kayat'ın açıkladığı gibi, bu pek doğru değil. 'Evet, [yemek yerde] ne kadar uzun olursa, bakterilerle temas etme olasılığı o kadar yüksek olur' dedi. "Bir saniye bile olsa yerden mikrop kapması muhtemel"

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Anahtar Kelimeler:
Kulak su
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