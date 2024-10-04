HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Dünyaca ünlü fast food zinciri bakanlığın listesine girdi! Kanatlı eti kullanmışlar

Dünyaca ünlü fast food zinciri bakanlığın listesine girdi! Kanatlı eti kullanmışlar

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
04.10.2024 10:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2 Ekim tarihinde yayınlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde dünyaca ünlü fast food zinciri Arby's'in Kayseri'deki bir şubesi de yer aldı. Her gün yüzlerce insanın gittiği fast food zincirinde satılan 'Roast Beef' ürünün içinde 'Kanatlı Eti' tespit edildi. Konuyla ilgili olarak markadan henüz bir açıklama gelmedi.

Dünyaca ünlü fast food zinciri bakanlığın listesine girdi! Kanatlı eti kullanmışlar

Tarım ve Orman Bakanlığı 2 Ekim tarihinde yayınladığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi vatandaşlar tarafından titizlikle inceleniyor. Listede en çok dikkat çeken markalardan biri ise dünyaca ünlü fast food zinciri oldu.

43535

DANA ETİ YERİNE KANATLI ETİ KULLANILMIŞ

Dünya genelinde her gün milyonlarca insanın gittiği Arby's'in Kayseri'de bulunan bir şubesinde yapılan incelemelerde, müşterilere sunulan Roast Beef ürününde dana eti yerine kanatlı eti kullandığı tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde 231011-2 seride dana eti yerine kanatlı etinin kullandığı saptandı.

678678

MARKADAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Ünlü markanın bu listede yer alması tüketicilerin tedirginliğini daha da artırırken, marka yönetimi tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kayseri Tarım ve Orman Bakanlığı Fast food
En Çok Okunan Haberler
'İhtimal fazlalaştı' diyerek rakam verdi

'İhtimal fazlalaştı' diyerek rakam verdi

Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına neden olan fotoğraf tüyler ürpertti!

Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına neden olan fotoğraf tüyler ürpertti!

Bankta uyuyakalan kadın defalarca tecavüze uğrayarak hayatını kaybetti

Bankta uyuyakalan kadın defalarca tecavüze uğrayarak hayatını kaybetti

Yeni bir çözüm süreci mi geliyor?

Yeni bir çözüm süreci mi geliyor?

'Kefen olmaması' gündem oldu! Herkes şimdi bu sorunun yanıtını merak ediyor: Adli Tıp Uzmanı açıkladı

'Kefen olmaması' gündem oldu! Herkes şimdi bu sorunun yanıtını merak ediyor: Adli Tıp Uzmanı açıkladı

İstanbul'da polise saldırı! Çete lideri polisle çatıştı, hayatını kaybetti

İstanbul'da polise saldırı! Çete lideri polisle çatıştı, hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.