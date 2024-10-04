Dünyaca ünlü fast food zinciri bakanlığın listesine girdi! Kanatlı eti kullanmışlar

Tarım ve Orman Bakanlığı 2 Ekim tarihinde yayınladığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi vatandaşlar tarafından titizlikle inceleniyor. Listede en çok dikkat çeken markalardan biri ise dünyaca ünlü fast food zinciri oldu.

DANA ETİ YERİNE KANATLI ETİ KULLANILMIŞ

Dünya genelinde her gün milyonlarca insanın gittiği Arby's'in Kayseri'de bulunan bir şubesinde yapılan incelemelerde, müşterilere sunulan Roast Beef ürününde dana eti yerine kanatlı eti kullandığı tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde 231011-2 seride dana eti yerine kanatlı etinin kullandığı saptandı.

MARKADAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Ünlü markanın bu listede yer alması tüketicilerin tedirginliğini daha da artırırken, marka yönetimi tarafından henüz bir açıklama gelmedi.