Dünyaca ünlü fenomenler İstanbul'u tanıtmaya geliyor

Yaptıkları paylaşımlarla milyonları peşinden sürükleyen fenomenler, Belgrad Ormanı'nda koşu yapıp, Beşiktaş ve Kadıköy sokaklarında gezecek.

Fenomenler İstanbul'un semtlerini dünyaya tanıtacak

1 / 34 Türkiye yüksek turizm geliri için çok önemli bir ev sahipliğine hazırlanıyor. Vatan'dan Emre Eser'in haberine göre; Aralık ayında gerçekleştirilecek Inflow Global Summit 2018 kapsamında 160 yabancı Influencer yani sosyal medya fenomeni İstanbul’a gelecek.

2 / 34 Bunlardan 30’u 3 grup halinde İstanbul’un arka sokaklarında, sahillerinde ve parklarında gezecek. Dünyada çok büyük yönlendirme etkisine sahip bu fenomenler yaptıkları paylaşımlarla satın alma gücü yüksek 500 milyon kişiye etki edecek.

3 / 34 Dubai’ye giden bir turistin günlük 570, Londra’ya giden bir turistin günlük 150 dolar harcama yaptığını söyleyen Afşın Avcı, İstanbul’da bu rakamın 103 dolarda kaldığını ve uzun süredir artmadığını söyledi.

4 / 34 İstanbul’a gelen turistlerin yarımadaya hapsolma gibi kötü bir alışkanlığa sahip olduğunu bunun da harcamalara olumsuz etki ettiğini söyleyen Avcı, “Etkinlik kapsamında dünyanın en etkili insanlarını Türkiye’ye getirip bir konferans düzenleyeceğiz.

5 / 34 Bu fenomenler İstanbul’da paylaşımlar yapıp dünya vatandaşlarına bir nevi çağrıda bulunacak.

6 / 34 Ancak biz bunların içinden 30 tanesi ile çok özel bir çalışma yapacağız. Bunlar Belgrad ormanında yürüyüş yapacak, Arnavutköy’de balık yiyecek, Caddebostan’da bisiklet sürecek, Beşiktaş ve Kadıköy’de çarşıyı gezecek” şeklinde konuştu.

7 / 34 İşte her paylaşımı ile İstanbul’u milyonlara tanıtacak bazı isimler: Alice, Farah ve Nadine Abdel, Aziz ve Zaklina Berrido Diana Curmei, Eslimah, Kristina Makeeva, Michael Zee, Yasmina Olfi, Kate& Olly, Sendi Skopljak, Lisa Tellbe, Arian Zamani, Saif Ben Ammar, Alina Frendy, Habiba Da Silva.

8 / 34 Daha önce kriz döneminde Antalya’da bu etkinliğin gerçekleştirildiğini ve etkinlik sırasında 69 influencer tarafından yapılan 55 bin 156 paylaşımın dünyada 292 milyon 326 bin 37 kişiye ulaştığını belirten Afşın Avcı, “Bu insanların milyonlarca takipçisi olan insanlar. Hem sosyal medyada hem yazılı medyada her içerikleri ilgiyle takip ediliyor.

9 / 34 Bu kadar fenomen bir anda Antalya’dan binlerce fotoğraf paylaşınca dünyada “Antalya’da ne oluyor?” sorusu soruldu.

10 / 34 İlgi bir anda buraya kaydı. Antalya o dönemde özellikle Güney Amerika pazarı gibi daha önce hiç turist çekemediği pazarlardan çok etkili rezervasyonlar aldı. Alternatif pazarlar oluştu” ifadelerini kullandı.

11 / 34 Inflow Global Summit 2018’e katılacak fenomenleri yerli bir yazılımla seçtiklerini belirten Afşın Avcı, “Bu yazılım yüzlerce fenomen arasından etkileşim oranı, takipçi sayısındaki değişim, takipçilerinin takipçi sayısı ve takipçilerinin ilgi alanlarına göre Türkiye’nin ihtiyaçlarına en uygun İnfluencer’ları belirledi. Hedef kitle daha çok para harcayan. Gittikleri yerlerde özel mekanlar arayan. Özel planlar yaparak seyahat planlayan insanlar” dedi.

12 / 34 İşte o fenomenlerin sosyal medyada öne çıkan paylaşımlarından bazıları...

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