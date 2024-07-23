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Dünyaca ünlü Fransız kulüp Bordeaux kapanmanın eşiğinde!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.07.2024 11:23
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Fransa'nın köklü kulübü Bordeaux'nun finansal borçları sebebiyle amatör kümeye düşürülmesi ya da kapatılması gündemde.

Dünyaca ünlü Fransız kulüp Bordeaux kapanmanın eşiğinde!

Fransa'nın köklü kulübü Bordeaux, oldukça zorlu günler yaşıyor. Finansal borçlar sebebiyle satışa çıkarılan kulübün satışının iptal olması sebebiyle Fransız ekibi kabus gibi bir senaryo yaşamaya başladı.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

KULÜP KAPATILABİLİR

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L'Equipe'in haberine göre; kulübün satışının 48 saat içinde gerçekleşmemesi durumunda Bordeaux'nun amatör kümeye düşürülmesi veya tamamen kapatılması gibi iki seçenek bulunuyor.

"ÇOK AMA ÇOK DİPTEYİZ"

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Gelişmeler üzerine açıklamalarda bulunan Bordeaux efsanesi Alaine Giresse, "Üzücü, hayal kırıklığı, hayal edilemez. Her şey... Bir kulübün inişleri ve çıkışları olabilir. Biz düşmemek için oynadık. Ama şimdi, bunun ötesine geçtik. Çok ama çok dipteyiz. Bunun bu kulübün başına gelebileceğini düşünmemiştim. Kaçınılmaz olarak kötü seçimlerden oluşan bir döngü vardı ve geldiğimiz nokta bu. Her açıdan hatalıyız." ifadelerini kullandı.

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