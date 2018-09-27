SPOR

Dünyaca ünlü futbolcular espor takmı kurdu!

ESPOR HABERLERİ  | 27.09.2018 11:14 | Son Güncelleme

Espor dünyası hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Durum böyle olunca sektöre olan yatırımlar da artıyor. Son olarak Feghouli, Sissoko, Griezmann ve daha birçok yıldız isim EIG Esports adında espor takımı kurdu.

Dünyaca ünlü futbolcular espor takmı kurdu!

Espor dünyası hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Durum böyle olunca sektöre olan yatırımlar da artıyor. Son olarak Sofiane Feghouli, Moussa Sissoko, Antoine Griezmann, Yannick Carrasco ve Mario Lemina ortaklığında büyük bir yatırım ile EIG Esports takımı kuruldu. Birleşik Krallık'ta aktif olarak yer alacak takım ilk olarak Fortnite takımını duyurdu. Konuyla ilgili Sofiane Feghouli resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hem kendini takımını tanıttı hem de diğer takımlara meydan okudu.

İşte o açıklama;

Kurulan yeni takımın oyuncuları şu şekilde;

DarzFN

ChewedUp

NQBQDY_

SnakeyFN


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Anahtar Kelimeler:
eSpor Sofieane Feghouli Griezmann sissoko

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