Dünyaca ünlü futbolcular espor takmı kurdu!

Espor dünyası hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Durum böyle olunca sektöre olan yatırımlar da artıyor. Son olarak Sofiane Feghouli, Moussa Sissoko, Antoine Griezmann, Yannick Carrasco ve Mario Lemina ortaklığında büyük bir yatırım ile EIG Esports takımı kuruldu. Birleşik Krallık'ta aktif olarak yer alacak takım ilk olarak Fortnite takımını duyurdu. Konuyla ilgili Sofiane Feghouli resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hem kendini takımını tanıttı hem de diğer takımlara meydan okudu.

İşte o açıklama;

Kurulan yeni takımın oyuncuları şu şekilde;

DarzFN

ChewedUp

NQBQDY_

SnakeyFN

Welcome to our brand new #Fortnite squad!



⏯️ Check them out! https://t.co/8yrn1jgePh



Thanks to our partners @MonsterShopUK @XGamerEnergy pic.twitter.com/PrF72uYhxZ