Dünyaca ünlü futbolcular espor takmı kurdu!

Espor dünyası hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Durum böyle olunca sektöre olan yatırımlar da artıyor. Son olarak Sofiane Feghouli, Moussa Sissoko, Antoine Griezmann, Yannick Carrasco ve Mario Lemina ortaklığında büyük bir yatırım ile EIG Esports takımı kuruldu. Birleşik Krallık'ta aktif olarak yer alacak takım ilk olarak Fortnite takımını duyurdu. Konuyla ilgili Sofiane Feghouli resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hem kendini takımını tanıttı hem de diğer takımlara meydan okudu.
İşte o açıklama;
Yeni ekibime @EigEsports hoşgeldiniz! Onları yenebilecek başka bir takım var mı acaba ????? Tekliflerinizi bekliyorum ????????! https://t.co/lJvz6XTTdI— Sofiane Feghouli (@sffeghouli) September 26, 2018
Kurulan yeni takımın oyuncuları şu şekilde;
DarzFN
ChewedUp
NQBQDY_
SnakeyFN
Welcome to our brand new #Fortnite squad!@DarzFN @ChewedUp_ @NQBQDY_ @SnakeyFN— EIG Esports (@EigEsports) September 25, 2018
⏯️ Check them out! https://t.co/8yrn1jgePh
Thanks to our partners @MonsterShopUK @XGamerEnergy pic.twitter.com/PrF72uYhxZ
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