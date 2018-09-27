Dünyaca ünlü futbolcular espor takmı kurdu!

Espor dünyası hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Durum böyle olunca sektöre olan yatırımlar da artıyor. Son olarak Sofiane Feghouli, Moussa Sissoko, Antoine Griezmann, Yannick Carrasco ve Mario Lemina ortaklığında büyük bir yatırım ile EIG Esports takımı kuruldu. Birleşik Krallık'ta aktif olarak yer alacak takım ilk olarak Fortnite takımını duyurdu. Konuyla ilgili Sofiane Feghouli resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hem kendini takımını tanıttı hem de diğer takımlara meydan okudu.

İşte o açıklama;

Yeni ekibime @EigEsports hoşgeldiniz! Onları yenebilecek başka bir takım var mı acaba ????? Tekliflerinizi bekliyorum ????????! https://t.co/lJvz6XTTdI — Sofiane Feghouli (@sffeghouli) September 26, 2018

Kurulan yeni takımın oyuncuları şu şekilde;

DarzFN

ChewedUp

NQBQDY_

SnakeyFN



