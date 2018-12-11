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Dünyaca ünlü Gürcü dansçılar İzmir'de sahne aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 11:24 | Son Güncelleme

GÜRCİSTAN'ın efsane topluluğu Rustavi, Kafkasya'nın muhteşem müzik ve dans gösterilerini İzmir'de sahneledi.

Dünyaca ünlü Gürcü dansçılar İzmir'de sahne aldı

İZMİR, (DHA)- GÜRCİSTAN'ın efsane topluluğu Rustavi, Kafkasya'nın muhteşem müzik ve dans gösterilerini İzmir'de sahneledi. Gürcü dansçılar, nefes kesen performanslarıyla ayakta alkışlandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), Gürcistan'da kurulup dünyaya açılan Rustavi dans ve müzik grubuna ev sahipliği yaptı. İzmir'de ilk kez sahne alan Gürcü dansçılar, nefes kesen gösterileriyle seyirciyi etkiledi. Dakikalarca alkışlanan grup, 9 başarılı müzisyenin performansı ve göz kamaştıran kostümleriyle de büyük beğeni topladı.
Tam 70 ülke ve 4 bin gösteri ile adını dünyaya duyuran Rustavi, Paris'te 'Olympia', 'Player' ve 'Mogador', Londra'da 'Albert Hall', Roma'da 'Auditorium', New York'ta 'Bekon', Rusya'da Büyük Moskova Tiyatrosu ve St. Petersburg Büyük Filarmoni Salonu gibi dünyanın en prestijli konser salonları ile Chicago, Los Angeles, Milano, Tokyo, Kahire, Şanghay, Varşova, Berlin, Viyana, Prag ve Kudüs gibi kentlerde sahne aldı. Sahne ışıkları, müzikleri, kostümleri ve danslarıyla izleyenlere kendilerini Kafkas dağlarında gibi hissettiren grubun koreograflığını, Gürcistan'ın efsane dansçısı Pridon Sulaberidze üstleniyor.

FOTOĞRAFLI

Dünyaca ünlü Gürcü dansçılar İzmir'de sahne aldıDünyaca ünlü Gürcü dansçılar İzmir'de sahne aldıDünyaca ünlü Gürcü dansçılar İzmir'de sahne aldıDünyaca ünlü Gürcü dansçılar İzmir'de sahne aldı

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