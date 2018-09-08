Dünyaca ünlü hackerlar Teknofest'te

İSTANBUL (AA) - HANDAN GÜNEŞ - Teknofest İstanbul kapsamında düzenlenen HackIstanbul 2018 Capture the Flag (CTF) ile Türkiye, dünya çapında bir yarışmaya ev sahipliği yapacak. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, dünyaca ünlü hackerların da aralarında bulunduğu 2 bine yakın katılımcı 20-23 Eylül'de düzenlenecek Teknofest İstanbul'da büyük bir mücadelenin parçası olacak. Siber güvenlik alanında en büyük otorite olarak kabul edilen APWG, ISSA ve ISACA'nın yönetim kurulu başkanlarının anahtar konuşmacı olarak katılacağı mücadele Avrupa Birliği Siber Güvenlik Konseyi (ECSO) ve Romanya Bilim ve Teknoloji Bakanı tarafından da yakından takip edilecek HackIstanbul 2018 CTF yarışması, dünya çapında yüzlerce ülkeden binlerce hackerı yeteneklerini sergilemek üzere bir araya getirecek. Yarışmacılar, uzmanların rehberliğinde, özel olarak oluşturulmuş gerçek siber saldırı ortamlarının çeşitli etaplarında tüm becerilerini sergileyerek, kendileri için hazırlanan sistemleri ele geçirmeye çalışacak. \ - Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi'nde en iyiler yarışacak

Türk girişimciler ve yatırımcılarla birlikte, uluslararası teknoloji girişimlerini ve yatırımcılarını bir araya getiren, Türkiye’nin startup/teknoloji girişimleri için bölgesel bir merkez olma hedefine yönelik önemli bir adım olan Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi’nde en başarılı 15 yabancı girişim 1 yıl boyunca İstanbul’da ücretsiz ofis desteğinin; en başarılı 10 Türk girişim ise 1 hafta boyunca Silikon Vadisi'nde StarCamp eğitimi ödülünün sahibi olacak. Dünya Drone Şampiyonası (World Drone Cup-WDC) organizasyonuna 25 ülkeden 64 sporcu katılacak. Dünyada "ilk" defa en fazla ülkenin katıldığı yarışma rekorunu kıracak olan WDC, 250 kilometre hıza ulaşabilen dronelar ile dünyanın en iyisini İstanbul ev sahipliğinde belirleyecek. Türkiye Teknoloji Takımı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, Drone Yarışçıları Spor Kulübü organizasyonunda meraklıları için önemli bir etkinlik olan ve özel olarak hazırlanan parkurdaki yarışlarda, pilotlar tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı dronelar ile mücadele edecekler.