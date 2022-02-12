Dünyaca ünlü Harvard Üniversitesi bu skandalla çalkalanıyor! ''Profesör tarafından taciz edildik''

Harvard, antropoloji profesörü ve Güney Afrika uzmanı John Comaroff'u, davranışlarına ilişkin bir üniversite soruşturmasının ardından idari izne çıkardı. İzne çıktıktan sonra 3 kız öğrenci Boston'daki federal mahkemede Harvard Üniversitesi'ne dava açtı.

ÖĞRENCİLER TACİZE UĞRADIKLARINI ÖNE SÜRÜYORLAR

Davacılar Margaret Czerwienski, Lilia Kilburn ve Amulya Mandava, Comaroff'un yıllarca 'öğrencileri rızaları olmadan öptüğünü ve taciz ettiğini, istenmeyen cinsel davranışlarda bulunduğunu ve şikayet etmeleri halinde öğrencilerin kariyerlerini sabote etmekle tehdit ettiğini' iddia ettiler.

Comaroff'un avukatları, müvekkillerinin ''herhangi bir öğrenciyi taciz ettiği ya da herhangi bir öğrenciye misilleme yaptığı iddialarını kesinlikle reddetmektedir" ifadelerini kullandı. Yanıt metninde ayrıca Comaroff'un Kilburn'ü öpmediği, uygunsuz bir şekilde temas etmediği vurgulandı.

COMARAFF'UN AVUKATLARI: UTANÇ VERİCİ

Açıklamada ayrıca, "Profesör Comaroff sadece kendi alanında önde gelen bir akademisyen değil, aynı zamanda enerjisini onlarca yıldır akıl hocalığı yapmaya ve öğrencilerin ilerlemesini sağlamaya adayan son derece ilgili bir kişidir. Gerçek kanıtlar yerine dedikodu ve fanteziye dayalı kariyerine yapılan saldırılar utanç verici'' deniyor.

Kadınlar ise defalarca Harvard yöneticilerine konu hakkında şikayette bulunduklarını ancak her seferinde 'yıldız' profesörlerini koruma yoluna gittiklerini öne sürüyorlar.

Harvard Üniversitesi, CNN'e yaptığı açıklamada, davaya itiraz ettiklerini açıkladı.



