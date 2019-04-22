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Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.04.2019 09:50 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme’da tatil için Bodrum’a geldi.

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme’da tatil için Bodrum’a geldi. Türkiye’ye hayran olan Van Damme, Vip Bodrum transfer ile karşılanarak tatilini geçireceği oteline götürüldü.
Dünyaca ünlü yıldızları ağırlayan Bodrum yaz sezonunu Jean Claude Van Damme ile açtı. Sabah erken saatlerde Milas - Bodrum hava limanında karşılanan Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme çiçeklerle karşılandı. Çiçek ile karşısına çıkan vip Bodrum transfer personelini gören Jean Claude Van Damme bol bol yapılan çiçeğin fotoğraflarını çektirdi. Jean Claude Van Damme’ın kendisini karşılamaya gelenlere sıcak kanlı davranması ve espriler yapması ise dikkatlerden kaçmadı. İlk kez Bodrum’a gelen Van Damme’ın yaklaşık 1 hafta tatil yapacağı öğrenildi. Vip Bodrum transfer sahibi Can Şenkal tarafından karşılanan dünyaca ünlü yıldız daha sonra oteline geçmek üzere yola çıktı. Yol boyunca Bodrum’la ilgili sorular soran Van Damme ’a Bodrum’un tarihi yerleri ve gezilebilecek yerleri anlatıldı. Mütevazi tavırlarıyla dikkat çeken Van Damme ’ın Türkiye hayranı olduğu öğrenildi.
Öte yandan Bodrum-Milas Hava alanı çalışanları ve Vip Bodrum transfer personelinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Dünyaca ünlü yıldız Van Damme hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da
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