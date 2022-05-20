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Dünyaca ünlü isimler bu hastalıkla boğuştu! Seks bağımlılığı nedir? Bu belirtilere dikkat

20.05.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 yılında resmen kabul edilen Kompulsif Cinsel Davranış Bozukluğu halk arasında yaygın olarak seks bağımlılığı olarak bilinir ve akıl hastalığı olarak kabul edilmektedir. Seks bağımlılığı ile ilgili tartışmalar sürüyor olsa da Kanye West gibi dünya çapında ünlü isimler seks bağımlılığı tedavisi gördüğünü belirterek beklenmeyen açıklamalar yapmıştı. Seks bağımlılığı nedir, seks bağımlılığı belirtileri nelerdir?

Dünyaca ünlü isimler bu hastalıkla boğuştu! Seks bağımlılığı nedir? Bu belirtilere dikkat

Seks bağımlılığı hem fark etmesi hem de yardım alması zor bir rahatsızlıktır. Yakınlarınızla bu konuları konuşmak çok zor olabilir. Seks bağımlılığını gündeme getirmek de zor olabilir. Seks bağımlılığı bir utanç kaynağı olarak görülse de Bobby Brown, Kanye West ve Tiger Woods gibi önemli isimler cinsel dürtülerini kontrol altında tutmakta yaşadıkları zorluklardan bahsederek bu konuda öncü oldular.

TEDAVİ OLMAK ŞART

Seks bağımlılığı genellikle iyileştirilmesi zor ve profesyonel tedaviye ihtiyaç duyulan karmaşık davranış bozukluğu olarak düşünülür. Seks bağımlısı olduğunu fark eden biri bu durumdan gerçekten kurtulmak istiyorsa, bağımlılığına neden olan temel sorunlar iyice incelenmeli ve tedavi edilmelidir.

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SEKS BAĞIMLILIĞI NEDİR?

Kompulsif Cinsel Davranış Bozukluğu, 2018'den beri Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir akıl sağlığı durumu olarak kabul edilmektedir. Eğer bundan mustarip olabileceğinizi düşünüyorsanız, yapılacak en iyi şey aile doktorunuzu aramak veya yardım için bir uzman servise başvurmak olacaktır. Genellikle bu durum, insanların sürekli olarak seks düşünceleri yaşadığını ve bu düşünceleri akıldan çıkaramamak olduğu belirtilir.

SEKS BAĞIMLILIĞI BELİRTİLERİ

  • Seks bağımlılığı belirtileri arasında öne çıkanlar şu şekilde:
  • Sürekli seks isteği
  • Seks yapmak için çok fazla zaman harcamak
  • Kontrol kaybı yaşamak
  • Zevk aldığınız diğer şeyleri kesmek
  • Sonuçları ne kadar kötü olursa olsun devam etmek
  • Acı verici olmasına rağmen devam etmek


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