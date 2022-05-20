Dünyaca ünlü isimler bu hastalıkla boğuştu! Seks bağımlılığı nedir? Bu belirtilere dikkat

Seks bağımlılığı hem fark etmesi hem de yardım alması zor bir rahatsızlıktır. Yakınlarınızla bu konuları konuşmak çok zor olabilir. Seks bağımlılığını gündeme getirmek de zor olabilir. Seks bağımlılığı bir utanç kaynağı olarak görülse de Bobby Brown, Kanye West ve Tiger Woods gibi önemli isimler cinsel dürtülerini kontrol altında tutmakta yaşadıkları zorluklardan bahsederek bu konuda öncü oldular.

TEDAVİ OLMAK ŞART

Seks bağımlılığı genellikle iyileştirilmesi zor ve profesyonel tedaviye ihtiyaç duyulan karmaşık davranış bozukluğu olarak düşünülür. Seks bağımlısı olduğunu fark eden biri bu durumdan gerçekten kurtulmak istiyorsa, bağımlılığına neden olan temel sorunlar iyice incelenmeli ve tedavi edilmelidir.

SEKS BAĞIMLILIĞI NEDİR?

Kompulsif Cinsel Davranış Bozukluğu, 2018'den beri Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir akıl sağlığı durumu olarak kabul edilmektedir. Eğer bundan mustarip olabileceğinizi düşünüyorsanız, yapılacak en iyi şey aile doktorunuzu aramak veya yardım için bir uzman servise başvurmak olacaktır. Genellikle bu durum, insanların sürekli olarak seks düşünceleri yaşadığını ve bu düşünceleri akıldan çıkaramamak olduğu belirtilir.

SEKS BAĞIMLILIĞI BELİRTİLERİ

Seks bağımlılığı belirtileri arasında öne çıkanlar şu şekilde:

Sürekli seks isteği

Seks yapmak için çok fazla zaman harcamak

Kontrol kaybı yaşamak

Zevk aldığınız diğer şeyleri kesmek

Sonuçları ne kadar kötü olursa olsun devam etmek

Acı verici olmasına rağmen devam etmek



