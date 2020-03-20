Dünyaca ünlü isimler de tuvalet kağıdına koştu

İşte tıpkı milyonlarca insan gibi market arabalarını dolduran, hatırı sayılır miktarda tuvalet kağıdı ve yiyecek alan ünlülerin objektiflere takılan alışveriş halleri.
Ünlüler de tuvalet kağıdı peşinde
Son dönemde Johnny Depp ile boşanma davasıyla gündeme gelen Amber Heard babasıyla birlikte alışveriş yaptı.
Model Cara Delevingne ile oyuncu sevgilisi Ashley Benson market arabasını doldurup evlerine gittiler.
Genç yıldız Demi Lovato, elindeki listeye bakarak alışveriş yaptı.
Blanca Blanco dünyanın büyük bir çoğunluğu gibi tuvalet kağıtlarına koştu.
Aktör Ryan Philippe ağırlıklı olarak yiyecek satın aldı.
Halsey, bol bol yiyecek satın aldı.
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