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Dünyaca ünlü isimlerin estetik cerrahları İstanbul’da buluşacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.08.2018 10:16 | Son Güncelleme

Bu yıl ilk kez düzenlenecek “Aestheticstanbul” dünyaca ünlü estetik cerrahları bir araya getirecek.

Dünyaca ünlü isimlerin estetik cerrahları İstanbul’da buluşacak

İSTANBUL, (DHA)- Bu yıl ilk kez düzenlenecek “Aestheticstanbul” dünyaca ünlü estetik cerrahları bir araya getirecek. Sempozyumda katılımcılar, estetik dünyası için önem taşıyan son teknolojik metotları interaktif şekilde uygulamalı olarak izleme şansı bulacak. 3 gün sürecek sempozyumda alanında uzman 19 cerrah toplam 21 ameliyat gerçekleştirecek.

İstanbul Mecidiyeköy’de yer alan Fairmont Quasar’da düzenlenecek sempozyumun ilk gününde 9 ameliyat yapılacak. 3 gün boyunca devam edecek ve canlı olarak katılımcılarla paylaşılacak tüm operasyonlar etkinliğin ev sahipliğini yapan Estetik International’da gerçekleşecek. Dünyaca ünlü estetik cerrahlarını bir araya getirecek etkinlik gençler için de bir fırsat olacak. Öğrenciler ücretsiz olarak katılacakları sempozyum süresince estetik dünyasının duayenlerinin tecrübelerinden faydalanabilecek. 31 Ağustos Cuma günü başlayacak “Aestheticstanbul” 2 Eylül Pazar günü sona erecek.

Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi veren Estetik International Kurucusu Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur, “Amacımız estetik cerrahisinde dünyaca ünlü isimleri İstanbul’da buluşturmak ve bizim de bu alanda ne kadar iyi olduğumuzu öne çıkarmak” dedi.

KATILIMCILAR OPERASYON ESNASINDA SORU SORMA FIRSATI BULACAK

3 günde toplam 21 ameliyat gerçekleşeceğini söyleyen Cihantimur, “Genç cerrahlar genellikle bu tür kongrelere katılarak deneyimli isimlerin neler yaptığını öğrenmeye çalışıyor. Ancak yeterince detay göremedikleri için istedikleri kadar deneyim elde edemiyorlar. Biz burada onlara, canlı cerrahi yaparak bizzat ameliyatı yapan kişiyi izleme, tüm detayları hem öğrenebilme hem de interaktif bir şekilde soru sorma şansı vereceğiz. Aslında bire bir eğitim almış olacaklar. Bu gençler için büyük bir şans. Bu tip organizasyonlarda genellikle amaç maddi gelir elde etmektir. Ancak biz maddi gelir elde etmekten ziyade öğrencilere dünyanın en iyileriyle zaman geçirme, onların deneyimlerinden faydalanma, hayallerini ve vizyonlarını genişletme fırsatı tanıyoruz” diye konuştu.

“SAĞLIK TURİZMİ İÇİN GELEN TURİST DAHA FAZLA DÖVİZ BIRAKIYOR”

Sempozyumun sağlık turizmi açısından da Türkiye’de önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Op. Dr. Bülent Cihantimur, “Dubai, Amerika, Kolombiya, Brezilya, Yunanistan, Almanya gibi birçok ülkeden misafirler davet ettik. Dünyaca ünlü cerrahlar burada canlı ameliyat yapmak için zamanlarını ayırıp gelecekler. Sağlık turizminin Türkiye’de iyi bir şekilde yapıldığını göstermek istiyoruz. Bu tip sempozyumların sağlık turizmi için çok önemli olduğunu ve tekrarlanması gerektiğini düşünüyorum. Sağlık turizmi Türkiye’nin geleceği olabilecek potansiyelde bir iş. Şu anda ülkemize turist çekmeye çalışıyoruz, bunu da başarıyoruz. Fakat sağlık turizmi ile normal turizm arasında bir fark var. Normal turizmde gelen turist bin dolar bırakıyorsa sağlık turizmiyle gelen 5 bin dolar bırakıyor. Eğer bu kişiler buradan memnun ayrılırsa ülkelerine gittiklerinde daha fazla kişiye Türkiye’yi anlatacak ve daha fazla kişiye ülkemizi tanıtmış olacaklar. Bizim en çok ihtiyacımız olan şey tanıtım. Bu nedenle bu tür etkinlikleri yapan kurumları bakanlıkların da desteklemesi gerekiyor. Biz ülke olarak estetik cerrahide gerçekten çok iyiyiz. Sempozyumda da ne kadar iyi olduğumuzu göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)

Dünyaca ünlü isimlerin estetik cerrahları İstanbul’da buluşacakDünyaca ünlü isimlerin estetik cerrahları İstanbul’da buluşacakDünyaca ünlü isimlerin estetik cerrahları İstanbul’da buluşacak

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