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Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda "koronavirüs" sessizliği

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2020 13:57 | Son Güncelleme

Antalya'nın dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, bugünlerde en sessiz günlerini yaşıyor. Yeni tip koronavirüs nedeniyle kimsenin uğramadığı Kaputaş Plajı'na giriş yasak olsa da manzarasıyla da kendisine hayran bırakmayı başarıyor.

"Turizmin başkenti" Antalya'nın, Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi'ndeki en gözde plajlardan Kaputaş'ta, Kovid-19 sessizliği yaşanıyor.

Tedbirler kapsamında girişlerin yasaklandığı sahil, boş görüntüsüyle de büyülüyor.

Dağlardan gelip yer altından akan suyun, deniz kıyısında kumlar arasından süzülmesi nedeniyle genellikle serin olan kanyon ağzı plajı Kaputaş, mavinin her tonunu sunan eşsiz deniz rengi ve kumsalıyla göz kamaştırıyor.

Geçtiğimiz yıllarda yüzmek ve güneşlenmek isteyenlerin uğrak yeri olan, her gün binlerce kişinin sadece fotoğraf çektirmek için bile ziyaret ettiği plaja giremeyen sürücüler de yol kenarına park ettikleri araçtan manzarayı izliyor.

Antalyalılar ve tatilcilerin belki de en fazla özlediği yerlerin başında gelen plajda, bu günlerde sadece dalga sesleri ile kuş cıvıltıları duyuluyor.

'PLAJIMIZA GEÇEN YILLARDA GÜNDE ORTALAMA 10 BİN KİŞİ GELİYORDU'

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, AA muhabirine, plajın kentin göz bebeği olduğunu, dünyanın en güzel plajlarından bir tanesi olarak gösterildiğini söyledi.

Plajın muazzam görüntüsüyle ziyaretçilerine farklı bir dünyanın kapılarını araladığını anlatan Ulutaş, şöyle konuştu:

"Plajımıza geçen yıllarda günde ortalama 10 bin kişi geliyordu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapattık. İnşallah pandemi bittikten sonra bu güzelliği, Türkiye'den ve dünyadan herkesin gelip görmesini, eşsiz plajımızda yüzebilmesini istiyoruz. Kaputaş Plajı bozulmamış ve korunan bir alan. Belediyemizin de orada vatandaşın ihtiyacını giderebilmesi için hizmet verdiği bir tesisi var. Burayı, bize bırakılan bir emanet gibi görüyoruz. Bu emaneti gelecek nesillere bırakmak, bu güzelliği yaşatmak için belediye olarak da çaba gösteriyoruz."

Ulutaş, salgın sonrası için hazırlıkların tüm hızıyla yapıldığı kaydetti. (AA)

Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda "koronavirüs" sessizliği

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