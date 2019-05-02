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Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ilginç görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 14:47 | Son Güncelleme

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde kışın meydana gelen hortum sebebiyle hasar görmemesi için kaldırılan soyunma kabinlerinin kapıları sezona erken başlayan tatilcileri hazırlıksız yakaladı. Tatilciler bu duruma tepki gösterirken, belediye yetkilileri kabinlere yeni kapıların takılmaya başlandığını açıkladı.

Turizmin başkenti Antalya'da geçtiğimiz kış ayında meydana gelen hortum ve şiddetli rüzgarlar, soyunma kabinlerinin zarar görmesine neden oldu. Kapıları kırılan kabinler tehlike arz ettiği için belediye yetkililerince sökülerek alındı.

Tatilciler isyan etti

Sezona erken başlayan kentte tatilciler ise, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilindeki kapısız kabinlerde üstlerini ilginç bir yöntemle değiştirdi. Bazı tatilciler yakınlarının kabin girişine havlu açmasıyla üzerlerini değiştirirken, bazıları da kabin yerine sahilde üzerlerini değiştirmeyi tercih etti.
Vatandaşların bu anları görüntülere yansırken, sahil bandı boyunca birçok soyunma kabininin kapısının olmadığı gözlendi.

'SU VAR AMA KABİN KAPISI YOK'

'SU VAR AMA KABİN KAPISI YOK'
Erken açılan sezona yetişmeyen kapısız soyunma kabinleri, tatilcilerin de tepkisini çekti. 15 gündür Antalya’da olduğunu ve sürekli Konyaaltı sahiline geldiğini belirten Mehmet Özyılmaz, havlu kapatarak üzerlerini değişmek zorunda kaldıklarını söyledi. Özyılmaz, “Su var ama kabin kapısı yok. Bizde deniz kenarında havlu kapatarak giyiniyoruz. Şuanda herkesin gözü Antalya'da ve bu kabinlerin kapısının olmaması çok kötü bir durum. Ben Yalova'da işletmeciyim. Orada böyle bir durum göremezsiniz" dedi.

'FALEZLERDEN DENİZİ SEYRETMEYE BİLE HAKKI YOK'

'FALEZLERDEN DENİZİ SEYRETMEYE BİLE HAKKI YOK'
Emekli öğretmen Hasan Tayfun da, kapıların sonbahar aylarında kırıldığını söyledi. Sahil bandı boyunca birçok yerde durumun aynı olduğunu söyleyen Tayfun, “Çok çirkin bir olay. Yapıldıysa kapı olacak. Vatandaşların hepsi şikayetçi. Çoğu gelip havlusuyla kapatmaya çalışıyor. Askılık dahi yok. Yetkililerin bunu onarması gerekiyor“ ifadelerini kullandı.
Bir başka tatilci ise, kapıların kimliği belirsiz kişilerce götürüldüğünü ileri sürerek, “Belediye sürekli yapıyor ama iki gün sonra vatandaşın birisi gelip kapıyı, duşları kırıyor” diye konuştu. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Antalya Konyaaltı Sahili

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