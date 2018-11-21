Dünyaca ünlü kumsal, onlara ev sahipliği yapıyor

Yaşam alanlarının tahrip edilmesi nedeniyle bu canlı türü, Uluslararası Doğa Hayatını ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce nesli tükenme tehlikesi altındaki türler için oluşturulan kırmızı listeye alındı.

İztuzu'nun sevimli canlıları; Gökçeovacık kara semenderi

Dünyaca ünlü İztuzu kumsalı, nesli tükenmekte olan iribaş ve yeşil deniz kaplumbağalarının yanı sıra 'Göcek kara semenderi' (lyciasalamandra fazilae) olarak bilinen endemik türe ev sahipliği yapıyor.

Yaşam alanlarının tahrip edilmesi nedeniyle bu canlı türü, Uluslararası Doğa Hayatını ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce nesli tükenme tehlikesi altındaki türler için oluşturulan kırmızı listeye alındı.

Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Gökçeovacık semenderi, Likya kara semenderi ailesinin üyesi bu sevimli canlılar, yağmurun ardından kendisini sergiliyorlar.