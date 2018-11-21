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Dünyaca ünlü kumsal, onlara ev sahipliği yapıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 14:38 | Son Güncelleme

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde yer alan, endemik türdeki bitki ve hayvanların yaşam alanı İztuzu kumsalı, nesli tükenmekte olan Gökçeovacık kara semenderine ev sahipliği yapıyor.

Yaşam alanlarının tahrip edilmesi nedeniyle bu canlı türü, Uluslararası Doğa Hayatını ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce nesli tükenme tehlikesi altındaki türler için oluşturulan kırmızı listeye alındı.

İztuzu'nun sevimli canlıları; Gökçeovacık kara semenderi

Dünyaca ünlü İztuzu kumsalı, nesli tükenmekte olan iribaş ve yeşil deniz kaplumbağalarının yanı sıra 'Göcek kara semenderi' (lyciasalamandra fazilae) olarak bilinen endemik türe ev sahipliği yapıyor.
Yaşam alanlarının tahrip edilmesi nedeniyle bu canlı türü, Uluslararası Doğa Hayatını ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce nesli tükenme tehlikesi altındaki türler için oluşturulan kırmızı listeye alındı.
Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Gökçeovacık semenderi, Likya kara semenderi ailesinin üyesi bu sevimli canlılar, yağmurun ardından kendisini sergiliyorlar.
İztuzu kumsalına yakın ormanlık alandaki Gökçeovacık semenderi, Fethiye'nin kuzeybatısından Köyceğiz Gölü'nün güneybatısına kadar dağılış gösteriyor" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Muğla Ortaca kara semender

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