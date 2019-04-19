HABER

Dünyaca ünlü Lübnanlı Violinist Hanine, ‘Evos Angels’ için sahne alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 11:10 | Son Güncelleme

Evos Angels tarafından düzenlenecek “Dijital Dünyanın Enleri” Ödülleri’nde medya, sanat ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra dünyaca ünlü violinist Hanine de sahne alacak.Dijital dergi Evos Angels tarafından bu yıl 7.defa düzenlenecek olan “Dijital Dünyanın Enleri” Ödülleri, 22 Nisan 2019 Pazartesi günü sahiplerini bulacak.

Dünyaca ünlü Lübnanlı Violinist Hanine, ‘Evos Angels’ için sahne alacak

Evos Angels tarafından düzenlenecek “Dijital Dünyanın Enleri” Ödülleri’nde medya, sanat ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra dünyaca ünlü violinist Hanine de sahne alacak.
Dijital dergi Evos Angels tarafından bu yıl 7.defa düzenlenecek olan “Dijital Dünyanın Enleri” Ödülleri, 22 Nisan 2019 Pazartesi günü sahiplerini bulacak. Evren Yaşlak ve Evrim Yaşlak kardeşlerin sahipliğinde İstanbul’da bir otelde düzenlenecek gecede halka açık oylama ile 1 milyondan fazla kişinin katılımıyla 80 kategoride Dijital Dünyanın Enleri seçilecek. Medya, sanat ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin de katılacağı gecede dünyaca ünlü violinist Hanine de sahne alacak. Gecede Türkiye’nin önde gelen mankenlerinin katılımıyla İşrak By Zancel Büyük Türkiyem Defilesi davetlilere unutulmaz bir gece yaşatacak.
Dijital dünyada en çok takip edilen kişilerin ödül aldığı törende bu sene 80 farklı kategoride ödül verilecek. Sunuculuğunu magazin yorumcusu Bircan Bali ve ünlü tiyatro oyuncusu Mehmet Çepiç tarafından yapılacak Dijital Dünyanın Enleri Ödülleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda 1 milyonun üzerinde kişinin dijitaldunyaninenleri.com sitesi üzerinden yaptığı oylama sonuçları ile sahiplerini bulacak.
Hanine Konseri ve Büyük Türkiyem Defilesi
Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin en büyük karma defilelerine imza atan Evos Angels Dijital Dergisi, bu sene İşrak By Zancel markasının 3 ay boyunca büyük titizlikle hazırladığı kreasyonlarıyla davetlilerin karşısına çıkacak. Sema Şimşek, Yağmur Ayaz ve Seviye İkbal gibi tescilli 30 model ile hazırlanan defile geceye damgasını vuracak. Koreografisini büyük bir titizlikle hazırlayan ünlü koreografist Asil Çağıl imzası taşıyacak. Gecenin tüm kareleri Media Studio, Özkan Aydoğanoğlu, Levent Çekiç tarafından koordine edilecek. Gecede bir Evos Angels klasiği haline konserler ve sahne şovları da yer alacak. Trion Stage gecede eşsiz biz müzik şöleni sunarken dünyaca ünlü Lübnanlı violinist Hanine gecede sahne alacak.

PARTNEREn çok onlara yakışıyormuş!En çok onlara yakışıyormuş!
Sınıra komando ve zırhlı araç sevkiyatıSınıra komando ve zırhlı araç sevkiyatı
Yavru vatan Kıbrıs’ta ilk canlı kalp nakli gerçekleştirildiYavru vatan Kıbrıs’ta ilk canlı kalp nakli gerçekleştirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Kritik analiz: İstanbul'daki seçimler yenilenebilir!

Kritik analiz: İstanbul'daki seçimler yenilenebilir!

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

Arka Sokaklar kadrosuna 5 yeni isim!

Arka Sokaklar kadrosuna 5 yeni isim!

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

Günlerdir aranıyordu! Bu halde bulundu

Günlerdir aranıyordu! Bu halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ elebaşı "O bizim anamız" dediği Özer'e eşarp göndermiş

FETÖ elebaşı "O bizim anamız" dediği Özer'e eşarp göndermiş

Diyarbakır'daki darbe girişimi davasının gerekçeli kararı açıklandı

Diyarbakır'daki darbe davasının gerekçeli kararı açıklandı

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

İsmini doğaseverler vermişti! Antalya'daki Saklı Mağara gizemini koruyor

İsmini doğaseverler vermişti! Saklı Mağara gizemini koruyor

İlçe Belediye Başkanı'ndan makam aracı kararı: Hepsini topladılar

O ilçede makam aracı kararı! Hepsini toplattılar

ÖSYM'den MEB-EKYS için "saat" uyarısı

ÖSYM'den MEB-EKYS için "saat" uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.