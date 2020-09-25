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Dünyaca ünlü mankenler Kapadokya'da pekmez kaynatıp, salça yaptı!

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2020 12:07 | Son Güncelleme

Bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Kapadokya Moda Haftası, kendi ülkelerinde tanınmış çok sayıda mankene ülkemizde zaman geçirme fırsatı sunuyor. Defilede yeni yıl modasını tanıtmaya hazırlanan modeller, 1950'li yıllara ait nostaljik kıyafetlerle moda severlerin beğenisini kazanmayı hedefliyor. 36 ayrı ülkeden gelen 40 manken ve modelist 2021 yılının yeni moda kıyafetlerini tanıtmadan önce düzenlenen gezi, tur ve organizasyonlara da katılmaktan geri kalmıyor.

Dünyaca ünlü mankenler Kapadokya'da pekmez kaynatıp, salça yaptı!

Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde köy kadınlarının hayatlarını nasıl sürdürdüklerini öğrenmek ve köyde yapılan işler konusunda hayatlarında belki de ilk defa farklı bir tecrübe kazanmak isteyen bazı yabancı mankenler, haftayı düzenleyen organizatör firmanın çalışmalarıyla köye yerleştirildi.

Ayvalı köyünde, mankenler, evlerine uğradıkları kadınlardan aldıkları şalvar, yelek ve başörtüsü takıp, köy kadınlarıyla birlikte çeşitli işlerde çalıştı.

Köyde pekmez kaynatan ve İstanbul’dan Kapadokya Moda Fuarına katılmak üzere gelen Aida Salieva, “ Muhteşem Kapadokya’yı geziyoruz. Çok sevindik, çok mutlu olduk. Çünkü buranın bütün geleneksel ürünlerinin hepsini yapmayı gördük. Pekmez kaynattık, kabak ayıkladık ve salçanın nasıl yapıldığını gördük. Bunların hepsi çok keyifliydi. İyi ki buradayız” dedi.

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Kapadokya Moda Fuarına katılmak üzere Antalya’dan gelen 16 yaşındaki Dilara Adaş’ta Kapadokya bölgesinde bulunmaktan ve burada yöresel kıyafetlerle salça yapmaktan dolayı çok mutluyum dedi. Adaş, “ Burada bulunmak çok güzel. Daha önce hiç salça yapımını görmemiştim. Bunu deneyimleme fırsatı yakaladığım için çok mutluyum. Salça yapmak hiç kolay değil. Meğer günlük hayatta kullandığımız şeylerin yapımı ve geçtiği işler çok zormuş. O yüzden böyle bir organizasyon ile bunu yaşamak benim için çok güzel oldu. Günlük hayatımızda bu tarz şeyleri giyme fırsatımız pek olmuyor. Ama kişinin kendi ülkesini ve geleneklerini bizzat gelip yaşaması gerçekten çok güzel bir şeymiş. Kendimi çok mutlu ve olmam gerekiyormuş gibi hissediyorum” diye konuştu.

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Rusya’da Kapadokya Moda Haftasına katılmak üzere bölgeye gelen Lina Ryzhakova’da burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum ve burada köy hayatını yaşamak beni çok heyecanlandırdı şeklinde konuştu.

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İHA

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