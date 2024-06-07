Dünyaca ünlü markaların sahte parfümleri! İstanbul'daki merdiven altı imalathane ağızları açık bıraktı: "Herkes yapıyor"

Merdiven altı parfüm üretilen imalathaneye operasyon düzenlendi, binlerce sahte ürün ele geçirildi. İnsan sağlığını riske atan şüpheli muhabirin üzerine yürüdü, hakaret yağdırdı.

KAÇAK PARFÜM İMALATHANESİNE BASKIN

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak parfüm imalathanesine operasyon yapıldı. Operasyonun adresi Bayrampaşa'ydı.

BİNLERCE KOLİ ÇIKTI

İmalathaneden içleri sahte parfüm dolu binlerce koli çıktı. Parfümlerin hepsi dünyaca ünlü markalara ait olan parfümlerin sahteleriydi. Piyasa değerleri ise yaklaşık 100 milyon lira.

"KAÇAK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM, HERKES YAPIYOR"

O şüpheli pişkinlikte sınır tanımadı, söyledikleriyle şaşkına çevirdi:

"Ben bunun suç olduğunu bile bilmiyordum Mecburiyetten bu işi yaptım. İlk kez yapıyorum. Kaçak olduğunu da bilmiyordum. Herkesin yaptığı bir iş. Türkiye'de şu anda gidin her taraf kaçakçılık."

MUHABİRE SALDIRDI

Öte yandan görüntülenmesine ve haber yapılmasına öfkelenen şüpheli, Show Haber muhabirinin üzerine yürüyüp mikrofonuna vurdu, "Allah sizin belanızı versin" diye bağırdı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





