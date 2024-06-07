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Dünyaca ünlü markaların sahte parfümleri! İstanbul'daki merdiven altı imalathane ağızları açık bıraktı: "Herkes yapıyor"

07.06.2024 09:42
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İstanbul'da sahte parfüm operasyonu düzenlendi, operasyonda ilginç anlar yaşandı. Dünyaca ünlü markaların sahtelerini üreten şüpheli muhabirin üzerine yürüyüp hakaret etti, o anlar anbean görüntülendi. Sözde imalathaneden yaklaşık 100 milyon lira değerinde sahte parfüm çıktı. Şüphelinin pişkin savunması 'pes' dedirtti.

Dünyaca ünlü markaların sahte parfümleri! İstanbul'daki merdiven altı imalathane ağızları açık bıraktı: "Herkes yapıyor"

Merdiven altı parfüm üretilen imalathaneye operasyon düzenlendi, binlerce sahte ürün ele geçirildi. İnsan sağlığını riske atan şüpheli muhabirin üzerine yürüdü, hakaret yağdırdı.

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KAÇAK PARFÜM İMALATHANESİNE BASKIN

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak parfüm imalathanesine operasyon yapıldı. Operasyonun adresi Bayrampaşa'ydı.

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BİNLERCE KOLİ ÇIKTI

İmalathaneden içleri sahte parfüm dolu binlerce koli çıktı. Parfümlerin hepsi dünyaca ünlü markalara ait olan parfümlerin sahteleriydi. Piyasa değerleri ise yaklaşık 100 milyon lira.

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"KAÇAK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM, HERKES YAPIYOR"

O şüpheli pişkinlikte sınır tanımadı, söyledikleriyle şaşkına çevirdi:

"Ben bunun suç olduğunu bile bilmiyordum Mecburiyetten bu işi yaptım. İlk kez yapıyorum. Kaçak olduğunu da bilmiyordum. Herkesin yaptığı bir iş. Türkiye'de şu anda gidin her taraf kaçakçılık."

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MUHABİRE SALDIRDI

Öte yandan görüntülenmesine ve haber yapılmasına öfkelenen şüpheli, Show Haber muhabirinin üzerine yürüyüp mikrofonuna vurdu, "Allah sizin belanızı versin" diye bağırdı.

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Ekran görüntüsü 2024-06-07 094500Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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parfüm
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