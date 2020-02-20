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Dünyaca ünlü moda okulu FIT'ten 'ırkçılıkla' eleştirilen defile için özür

20.02.2020 10:57 | Son Güncelleme

ABD'nin New York kentindeki dünyaca ünlü Moda Teknoloji Enstitüsü (FIT) ırkçılık eleştirilerine hedef olan defilesi sonrası özür diledi.

ABD'nin New York kentindeki dünyaca ünlü Moda Teknoloji Enstitüsü (FIT) ırkçılık eleştirilerine hedef olan defilesi sonrası özür diledi.

Manhattan'da 7 Şubat'ta okulun öğrencilerinin tasarımlarının sergilendiği defilede mankenler, podyuma "maymun çağrışımlı" abartılı takma kalın dudaklar, gür kaşlar ve büyük kulaklarla çıktı.

Afrika kökenli siyah manken Amy Lefevre, "düpedüz ırkçı" dediği bu aksesuarlarla podyuma çıkmayı reddetti.

Okul, defileyle ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

'Amacımız bu değildi'

FIT Başkanı Joyce F. Brown, özür açıklamasında "Tasarımın asıl niyeti; aksesuarların kullanımı ve yaratıcı yönetimin amacı gösteride bir ırk vurgusu yapmak değildi. Ama açık şekilde başka bir sonucun ortaya çıktığı görülüyor. Defileye katılanlardan, öğrencilerden ve defilede gördükleriyle incinen herkesten özür diliyoruz" dedi.

Defile, Amy Lefevre'in New York Post gazetesine yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

'45 saniye rahatsız olmakta sorun yok'

Lefevre, defilenin sorumlularına bu aksesuarlardan rahatsızlık duyduğunu söylediğini ancak "45 saniye rahatsız olmakta sorun yok" yanıtını aldığını belirtti.

Defileyi düzenleyen modern güzel sanatlar bölümünün başkanı Jonathan Kyle Farmer da Instagram'da doğrudan Amy Lefevre'den özür dilediği açıklamasında "Amy Lefevre dahil, incittiğimiz herkesten tüm samimiyetimle özür dilerim. Tüm sorumluluğu üstleniyorum. Daha iyisini yapmak için bu durumdan dersler çıkaracağız" dedi.

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