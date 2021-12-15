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  4. Dünyaca ünlü model Alexis Ren yine çok cesur! Dekolteli pozuna beğeni yağdı

Dünyaca ünlü model Alexis Ren yine çok cesur! Dekolteli pozuna beğeni yağdı

15.12.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıllarda sevgilisi Jay Alvarrez'in cinsel organıyla alay ettiği için tepki çeken dünyaca ünlü model Alexis Ren, cesur paylaşımlarıyla magazin gündemini meşgul ediyor. Ren, bu defa göğüs ve karın dekolteli mini elbisesiyle olay yarattı.

Dünyaca ünlü model Alexis Ren yine çok cesur! Dekolteli pozuna beğeni yağdı

25 yaşındaki ABD'li model Alexis Ren, Instagram hesabından paylaştığı dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu. Ren'in paylaşımına kısa sürede 400 binin üzerinde beğeni geldi. İşte Alexis Ren'in olay yaratan stili:

Dünyaca ünlü model Alexis Ren yine çok cesur! Dekolteli pozuna beğeni yağdı

Dünyaca ünlü model Alexis Ren yine çok cesur! Dekolteli pozuna beğeni yağdı

Dünyaca ünlü model Alexis Ren yine çok cesur! Dekolteli pozuna beğeni yağdı

Tam adı Alexis René Gladbach olan güzel model, ABD'nin en çok konuşulan sosyal medya fenomenleri arasında yer alıyor.

Dünyaca ünlü model Alexis Ren yine çok cesur! Dekolteli pozuna beğeni yağdı

Instagram'da 15 milyondan fazla takipçisi bulunan model, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Dünyaca ünlü model Alexis Ren yine çok cesur! Dekolteli pozuna beğeni yağdı

Bir dönem sevgilisi Jay Alvarrez ile dünya turuna çıkan Alexis Ren, ilişkileri bittikten sonra yaptığı yorumla magazin gündemini sarsmıştı.

Dünyaca ünlü model Alexis Ren yine çok cesur! Dekolteli pozuna beğeni yağdı

Ren, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ilişkilerinin bitme sebebi olarak Alvarrez'in cinsel organının küçük olmasını göstermişti.

Dünyaca ünlü model Alexis Ren yine çok cesur! Dekolteli pozuna beğeni yağdı

Dünyaca ünlü model Alexis Ren yine çok cesur! Dekolteli pozuna beğeni yağdı

Dünyaca ünlü model Alexis Ren yine çok cesur! Dekolteli pozuna beğeni yağdı

Dünyaca ünlü model Alexis Ren yine çok cesur! Dekolteli pozuna beğeni yağdı


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