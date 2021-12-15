Dünyaca ünlü model Alexis Ren yine çok cesur! Dekolteli pozuna beğeni yağdı

25 yaşındaki ABD'li model Alexis Ren, Instagram hesabından paylaştığı dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu. Ren'in paylaşımına kısa sürede 400 binin üzerinde beğeni geldi. İşte Alexis Ren'in olay yaratan stili:

Tam adı Alexis René Gladbach olan güzel model, ABD'nin en çok konuşulan sosyal medya fenomenleri arasında yer alıyor.

Instagram'da 15 milyondan fazla takipçisi bulunan model, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Bir dönem sevgilisi Jay Alvarrez ile dünya turuna çıkan Alexis Ren, ilişkileri bittikten sonra yaptığı yorumla magazin gündemini sarsmıştı.

Ren, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ilişkilerinin bitme sebebi olarak Alvarrez'in cinsel organının küçük olmasını göstermişti.



