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Dünyaca ünlü müzik okulunda okumaya hak kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 11:28 | Son Güncelleme

BİLKENT ve Hacettepe Üniversitesi konservatuar bölümlerinden mezun olduktan sonra trombon eğitimine Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda devam eden Dalsu Cantaş (22), dünyanın en iyi müzik okullarından biri olan Barenboim- Said Akademi’den öğrenim görmeye hak kazandı.

Muammer İRTEM- Vedat YÜCEBAŞ/BURSA, (DHA)- BİLKENT ve Hacettepe Üniversitesi konservatuar bölümlerinden mezun olduktan sonra trombon eğitimine Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda devam eden Dalsu Cantaş (22), dünyanın en iyi müzik okullarından biri olan Barenboim- Said Akademi’den öğrenim görmeye hak kazandı. Trombon eğitimiyle birlikte felsefe eğitimi de veren okula yüzde yüz bursla girmeye hak kazanan Dalsu Cantaş, bu okula girmeyi başaran 11'inci Türk öğrenci olmayı başardı.

Ortaokul yıllarında trombona merak salan Cansu Daltaş, Bilkent Üniversitesi Konservatuar Bölümü'nün öğrenci seçme sınavına girdi. Burada üniversiteye kabul edilen Daltaş, ilk trombon eğitimini burada aldı. Bilkent Üniversitesi Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Konservatuarı'na geçen Daltaş, trombon bilgisini ve deneyimini burada geliştirdi. Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra bununla yetinmeyen Daltaş, Uludağ Üniversitesi Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Peter Körner’dan eğitim alabilmek için Bursa Uludağ Üniversitesi'nde öğrenim hayatına başladı. Bu sıralarda Öğretmeni Peter Körner’in tavsiyesi üzerine dünyanın en iyi müzik okullarından biri olan, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Barenboim-Said Akademi'nin sınavlarına giren Daltaş, bu okulda okumaya hak kazandı. Yüzde yüz burslu olarak okuyacak olan Daltaş, Barenboim-Said Akademi’de öğrenim görecek 11'inci Türk öğrenci oldu.

İlk başta okulun başvuru formunun ilk sayfasını doldurup vazgeçtiğini belirten Cansu Daltaş, "Sonra akademi bana mail attı başvurmak için son 4 günümün olduğunu hatırlattı. Formları doldurup video kaydı hazırladım ve bunları gönderdim. Böylece ön elemeyi geçtim ve Mayıs ayında beni sınava çağırdılar. Oradaki hocalarla sohbet edip armoni ile ilgili sınava girdim ve daha sonra trombon çaldım. Sonra okula kabul edildim ve şimdilerde okula gitmeye hazırlanıyorum" dedi.

‘İLK BAŞLARDA TROMBON ÇALAMIYORUM DİYE AĞLIYORDUM’

Trombon çalmasında öğretmenlerinin etkisi olduğunu söyleyen Cansu Daltaş, "İlk müziğe başladığım zamanlar ağız ve dudak yapımdan dolayı trombon çalabileceğimi söylediler. O zamanlar trombonun ne olduğunu hiç bilmiyordum ve ilk seçildiğimde ağlamıştım. İlk çalmaya başladığımda boyu benimle aynıydı. İlk başlarda çalamadığım için ağlamıştım ama şimdilerde ise iyi bir yerdeyim. Caz müziği çok seviyorum. En büyük hayallerimden biri bir caz grubumun olması. İlk hedefim trombonun Türkiye’de biraz daha tanınması. Kimse trombonu bilmiyor ve adını söyleyemeyenler dahi çok fazla. Umarım ileride insanlar trombonu benim ismimle bilebilir. Umarım sayemde bir çok çocuk trombon çalmak ister" dedi.

'TÜRKİYE’DEN GİDEN İLK TROMBONCU'

Öğrencisinin Barenboim-Said Akademiyi kazanarak büyük başarı elde ettiğini belirten Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Peter Körner, "Okulun en büyük özelliği tamamen İngilizce olarak müzik eğitimin yanında felsefe eğitimi de veriyorlar. İnanılmaz imkanlar var. Çok iyi hocalarla eğitim görecek. Dalsu, Türkiye’den giden öğrenciler arasında ilk tromboncu. Güzel imkanlar onu bekliyor. Öğrencimin oradan mezun olduktan sonra yüksek lisans yapıp bir grupta çalmasını bekliyorum" dedi

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