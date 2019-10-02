Dünyaca ünlü müzik okulunda okumaya hak kazandı

Muammer İRTEM- Vedat YÜCEBAŞ/BURSA, (DHA)- BİLKENT ve Hacettepe Üniversitesi konservatuar bölümlerinden mezun olduktan sonra trombon eğitimine Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda devam eden Dalsu Cantaş (22), dünyanın en iyi müzik okullarından biri olan Barenboim- Said Akademi’den öğrenim görmeye hak kazandı. Trombon eğitimiyle birlikte felsefe eğitimi de veren okula yüzde yüz bursla girmeye hak kazanan Dalsu Cantaş, bu okula girmeyi başaran 11'inci Türk öğrenci olmayı başardı.

Ortaokul yıllarında trombona merak salan Cansu Daltaş, Bilkent Üniversitesi Konservatuar Bölümü'nün öğrenci seçme sınavına girdi. Burada üniversiteye kabul edilen Daltaş, ilk trombon eğitimini burada aldı. Bilkent Üniversitesi Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Konservatuarı'na geçen Daltaş, trombon bilgisini ve deneyimini burada geliştirdi. Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra bununla yetinmeyen Daltaş, Uludağ Üniversitesi Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Peter Körner’dan eğitim alabilmek için Bursa Uludağ Üniversitesi'nde öğrenim hayatına başladı. Bu sıralarda Öğretmeni Peter Körner’in tavsiyesi üzerine dünyanın en iyi müzik okullarından biri olan, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Barenboim-Said Akademi'nin sınavlarına giren Daltaş, bu okulda okumaya hak kazandı. Yüzde yüz burslu olarak okuyacak olan Daltaş, Barenboim-Said Akademi’de öğrenim görecek 11'inci Türk öğrenci oldu.