Dünyaca ünlü omurga cerrahları İstanbul’da buluştu

Dünyaca ünlü, 13 ülkenin alanında uzman 150 omurga cerrahı, Memorial Bahçelievler Hastanesi’nde düzenlenen ’Erişkin Omurga Eğrilikleri’ seminerinde bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Doç. Dr. Onur Yaman, omurganın yıpranmasını azaltmak için, ağırlıktan uzak durulması gerektiğini söyledi. Dünyaca ünlü uzmanlar ’Erişkin Omurga Eğrilikleri’ toplantısında İstanbul’da bir araya geldi. 13 ülkeden yaklaşık 150 uzmanın katılımıyla Memorial Hizmet ve Bahçelievler Hastaneleri Omurga Merkezi’nden Doç. Dr. Onur Yaman’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, omurga eğriliklerinin tanı ve tedavisindeki cerrahi veya cerrahi olmayan tedavi yöntemler, cerrahi tedavideki son yenilikler, minimal invaziv, açık torakoskopik cerrahilerin dünyada izlenen cerrahi yöntemleri tartışıldı. Düzenlenen etkinlikte dünyanın ve Türkiye’nin alanında uzman, tüm beyin ve sinir cerrahi uzmanları, ortopedi ve travmatoloji uzmanları, radyoloji hekimleri, fizik tedavi uzmanları ve asistanları alanlarında önemli paylaşımlarda bulundular. Omurga cerrahisinde dünyada önemli isim kabul edilen Prof. Dr. Max Aebi, Prof. Dr. Richard Assaker, Prof. Dr Daniel Chopin, Prof. Dr. Frank Schwab, Prof. Dr. Pedro Berjano, Prof. Dr. Claudio Lamartina gibi önemli isimler konuşmacı olarak katıldılar.

Doc. Dr. Onur Yaman: "Dünyada uygulanan tedavi yöntemi neyse, Türkiye’de de aynısı uygulanıyor"

Dünyaca ünlü omurga cerrahlarını bir araya getiren seminerin ev sahipliğini yapan Memorial Bahçelievler ve Hizmet Hastaneleri Beyin, Sinir, Umurilik ve Omurga Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Onur Yaman, "Omurgada belirli bir yaştan sonra ortaya çıkan değişikliklere bağlı hastalarda bazı semtomlar ortaya çıkıyor. Bel ağrısı, bacak ağrısı, bacaklarda uyuşma, bir süre sonra yürüyememe, ya da yürüdüğü zaman hastanın bir mesafeden sonra tutulup kalması, ilerleyen yaşlarda idrarla ilgili sorunların ortaya çıktığı bir hastalık grubudur" dedi. Uluslar ve uluslararası alanda pek çok uzmanla bugün erişkinlerde omurga şekil bozuklukları ile ilgili tartışma ve bilgi paylaşımı yaptıklarını ifade eden Doç. Dr. Yaman, "Bu hastalığın tanısı nasıl konulabilir, tedavi yöntemlerinde ne gibi gelişmeler var. Türk doktorları olarak, bu hastalığın tedavi sürecinde, dünyada ne uygulanıyorsa onu uyguluyoruz. Omurga sorunu yaşayan erişkin bir hastanın teşhisi için, hastanın şikayetleri uzun süre devam ediyorsa, özellikle tomografi ve MR gibi yardımcı inceleme yöntemleri istiyoruz. Hastanın şikayeti üzerine, vücudunda hangi bölgede ne gibi sorunlar var bunu tespit ediyoruz" dedi.

"Az girişimsel dediğimiz yöntemlerimiz var"

Tedavi yöntemi olarak bazı durumlarda sadece basit bir korse kullandıklarını ifade eden Doç. Dr. Yaman, "Eğer hasta daha ileri bir aşamadaysa, fizik tedavi ile birlikte hastanın şikayetlerini nasıl giderebiliriz. Fizik tedavi sonrasında şikayetleri geçmiyorsa; bir iğne yardımıyla, sorun neredeyse onu çözmeye yönelik az girişimsel diyebileceğimiz tedavi yöntemlerimiz var. Son olarak, daha ileri aşamada, hastalığın ilerlediği ve geçmediği durumlarda, küçük ya da daha büyük cerrahiler uyguluyoruz" bilgisini paylaştı. "İlerleyen yaşınızda rahat etmek için omurganıza iyi bakın"

Tedavi yöntemlerindeki temel amacın hastanın günlük yaşam kalitesini artırmak olduğunu ifade eden Doç. Dr. Yaman, "Daha önce yapılan tüm çalışmalar gösteriyor ki siz bu hastaları kendi haline bıraktığınızda bu hastalar her geçen gün bir önceki gününü aramaya başlıyorlar. Bu hastalar için bir şeyler yapmak lazım. İlerleyen yaşlarda hastaların büyük bir kısmında omurilik deformiteleri görülmeye başlıyor. Bu deformiteler yaş ilerledikçe daha sık görülmeye başlıyor. Hastaların günlük yaşam kalitelerini sağlamamız için mutlaka cerrahi tedavi olmaları gerekir" dedi.

Doç. Dr. Yaman sözlerini şöyle tamamladı: Eğer siz omurganıza ne kadar iyi bakarsanız, ilerleyen dönemlerde omurga rahatsızlıklarını o kadar az görürsünüz. Vücudunuzu nasıl kullandığınızı bilmelisiniz, vücudunuzdaki kasları kuvvetlendirmelisiniz. Fazla kilo almamaya çalışmalısınız. Omurganın yıpranmasını azaltmak için, ağırlıktan uzak durmalısınız" dedi. Prof Dr. Max Aebi: "Son zamanlarda erişkinlerde omurga deformiteleri konusunda çok ilerlemeler var"

Dünyadaki pek çok ülkenin bu programa katıldığını, programı çok yararlı bulduğunu ve organizasyonu düzenleyen hastaneye çok teşekkür ettiğini ifade eden Prof Dr. Max Aebi, "Biz artık yaşlanıyoruz yetişecek hekimlerimizin artık erişkinlerde omurga ile ilgili yenilikleri, gelişimleri, ilerlemeleri görmeleri gerekiyor. Son zamanlarda erişkinlerde omurga deformiteleri konusunda çok ilerlemeler var. Bunları böyle bir platformda insanlara aktarabilmek çok güzel” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin omurga cerrahisinde Avrupa ülkeleri ile aynı düzeyde olduğunu belirten Aebi, “Amerika ve Avrupa ülkeleri düzeyine ulaşan Türkiye’yi bu başarısı nedeniyle tebrik ediyorum” dedi.