Dünyaca ünlü oyuncu 4 günlük eşinden boşandı!

4 gün boyunca evli kalan çift, söylenenlere göre aralarında bir kıvılcım hissedemedikleri için boşanma kararı aldı. 55 yaşındaki Cage, Las Vegas'ta boşanma davası açtı. Mahkeme kayıtlarında Cage'in, boşanma yerine nikahı iptal ettirmeyi talep ettiği yazıyor.

Koike, nikahın ciddi bir mesele olduğu gerekçesiyle iptal sözleşmesini reddetti. Bunun üzerine Cage, boşanma davası açtı. Cage ve Koike, bir yıl süren ilişkilerinin ardından gizlice evlendi. Daha önce üç kere evlenen Cage'in farklı evliliklerden 13 ve 28 yaşında iki oğlu var.

