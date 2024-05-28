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Dünyaca ünlü oyuncu Robert De Niro’dan Trump'a sert sözler: Palyaçonun teki

28.05.2024 22:29
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Ünlü oyuncu Robert De Niro, bugün New York’ta ABD Başkanı Joe Biden’ın seçim kampanyası çerçevesinde gerçekleştirilen bir etkinlikte eski ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili sert sözler söyledi. De Niro, "Palyaçonun teki. Onu kimse ciddiye almıyordu. Şimdi ciddiye alınıyor" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü oyuncu Robert De Niro’dan Trump'a sert sözler: Palyaçonun teki

Ünlü oyuncu Robert De Niro, ABD Başkanı Joe Biden’ın seçim kampanyasında eski Başkan Donald Trump’ı hedef aldı. New York’ta Trump’a yönelik tarihi “sus payı” davasının görüldüğü Yüksek Mahkeme’ye birkaç metre mesafede gerçekleştirilen seçim kampanyası etkinliğinde konuşan De Niro, Trump ilk kez aday olduğunda insanların bunu şaka gibi algıladıklarını ileri sürdü.

Akademi ödüllü oyuncu, “Bu gibi palyaçoların ancak acımasız diktatörlere dönüştükten sonra ciddiye alınmaya başlandığını gösteren tarih derslerini unuttuk. Ama Trump sayesinde ikinci bir şansımız var ve artık kimse gülmüyor. Kendisini oylarımızla bu kez nihai olarak durdurmanın zamanı geldi” dedi.

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"EĞER BEYAZ SARAYA GİRERSE BİR DAHA ASLA ÇIKAMAYACAK"

Trump’ın Beyaz Saray’a dönmesi halinde ABD’lilerin garanti olarak gördükleri sivil özgürlüklerin buharlaşıp gittiğini ve seçimlerin kaldırıldığını görebileceğini ileri süren De Niro, “Eğer Beyaz Saray’a girerse, bir daha asla çıkmayacağını söyleyebilirim” diye konuştu.

"PALYAÇONUN TEKİ"

De Niro, “Bu şehri seviyorum. Yok edilsin istemiyorum. Donald Trump sadece bir şehri değil, ülkeyi yok etmek istiyor. Nihayetinde dünyayı bile yok edebilir” ifadelerini kullandı. De Niro, “Biz New Yorklular, kendisini önemli biri gibi göstermeye çalışan bayağı ve ahlaksız bir emlak pazarlamacısı ve attığı yalanlarla gazetelere çıkmaya çalışan iki paralık bir çapkın iken tahammül edebiliyorduk. Palyaçonun teki. Onu kimse ciddiye almıyordu. Şimdi ciddiye alınıyor” şeklinde konuştu.

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Trump’ın seçim kampanyası yetkilileri ise, De Niro’nun katıldığı etkinliğin Biden tarafının içinde bulunduğu çaresizliği ortaya koyduğunu savundu. Trump’ın Seçim Kampanyası Sözcüsü Jason Miller, Biden’ı “yıldızı sönmüş” bir oyuncuyu kampanyası için çalıştırmakla suçladı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Robert De Niro trump
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