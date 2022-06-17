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Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

16.06.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel ve cazibeli kokmanın kişinin özgüvenini arttırdığı inkâr edilemez bir gerçek. Hafızaya ve duyulara etki eden parfümlerin büyüsünü siz de üzerinizde taşımak ister misiniz? "Niş ve designer parfümler bütçemi aşıyor." diyorsanız size güzel bir haberimiz var: Kokusuyla sizi mest eden dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu uygun fiyatlı muadillerini sizler için derledik!

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Hem kadın hem erkekler, en iyi bütünleşen parfüme sahip olmayı ve bu sayede enerjisini yükseltip ön plana çıkmak ister. Günümüzde birçok designer kozmetik markasının her tarza hitap edebilen kült parfümleri var. Güzel kokmanız, parfüme binlerce liralık servet yatırmanız gerektiği anlamına gelmez. Piyasada pahalı hit kokuların farklı markalar tarafından üretilen uygun fiyatlı muadilleri mevcut. Birbirinden ayırt edilemeyen bu kokuları merak eden biriyseniz listemize mutlaka göz atmalısınız!

1. Estee Lauder Bronze Goddess muadili: Nuxe Sun Fragnant Water

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

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Yıllara meydan okuyan plaj kokusu Estee Lauder Bronze Goddess parfümünün muadili olarak karşımıza çıkan Nuxe Sun Fragnant Water, sizi tropikal bir adada gibi hissettiriyor. İki parfümün de açılış kokusu beyaz çiçeksi notalarla başlayıp daha sonra kendini yavaşça turunçgillere ve odunsu misk notalarına bırakıyor. Parfümün kalbinde yer alan tatlı Hindistan cevizi ve vanilya notaları; açılış kokusuna seksi, kremsi şekilde yayılan tropikal bir hava katıyor. Tende kaldıkça güzelliği ortaya çıkan Nuxe markalı parfüm, yaz boyunca üzerinde güneşin enerjisini taşımak isteyenlerin gözdesi olmaya aday.

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2. Giorgia Armani Ocean muadili: Oriflame Elvie

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Sıcak yaz günlerinde serinletici, duştan yeni çıkmış gibi hissettiren taptaze bir koku arıyorsanız Oriflame Elvie'ye bir şans verebilirsiniz! Tıpki Giorgia Armani'nin Ocean parfümü gibi meyvemsi ve beyaz çiçek kokularıyla bezenen ürün, kalbinde müge çiçeği olan tertemiz feminen bir koku. Armut ve karpuz gibi yaza ait meyvelerin yer aldığı açılış kokusunu, temel notalarda beyaz misk ve sandal ağacı destekliyor. Güneşli bir deniz kenarına mükemmel şekilde uyan taze ve sofistike kokuyu gemi yolculuğunda da kullanmayı düşünebilirsiniz.

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3. Jimmy Choo Man Intense muadili: David Beckam Beyond

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Eğer her türlü hava koşulunda ve ofiste ya da davette kullanabileceğiniz çok yönlü bir parfüm arıyorsanız doğru yerdesiniz! David Beckam Beyond, uzun zamandır aradığınız koku olabilir. Hem fresh hem sıcak baharatlı notalar içeren parfüm, yapısı gereği Jimmy Choo Man Intense parfümünü anımsatıyor. Ürün, açılış kokusunu baskın şekilde mojito ile yapıyor. İki parfümün de üst notalarında turunçgiller yer alıyor. Gövdede ise geranium çiçeği ve karabiber notaları hissedilirken temel alt notalardaki paçuli, maskulen bir hava katıyor. Tatlı, odunsu baharatlı kokuların ve hafif boozy parfümlerin hayranıysanız bu ürün tam size göre!

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4. Paco Rabanne Invictus Aqua muadili: Avon Musk Marine

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Erkekler için en ideal yaz kokularından biri olan Paco Rabanne Invictus Aqua'nın uygun fiyatlı muadillerinden biri: Avon Musk Marine. Çok taze ve ferah olan parfümü, nane ve misk notalarının eşlik ettiği okyanus veya deniz kokusu gibi düşünebilirsiniz. Hem Avon Musk Marine hem Paco Rabanne Invictus Aqua'nın orta notalarında menekşe ve lavanta, alt notalarında kendini hissettiren amber; büyüleyici bir etki yaratıyor. Bazı günler sadece temiz ve güzel kokmak isteyen kişiler için ürün, günlük kullanıma da oldukça ideal.

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5. Paco Rabanne Lady Million muadili: Avon Rare Amethyst

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Paco Rabanne'ın tartışmasız en popüler kadın kokusu olan Lady Million'a bugüne kadar birçok benzer parfüm üretildi. Beyaz çiçeklerle açılışı yapan ve daha sonra balın verdiği tatlılık ile meyvemsi notaları yoğun şekilde hissettiren ikonik parfümün uygun fiyatlı muadili: Avon Rare Amethyst. Tıpkı Lady Million gibi yaban mersini, ahududu gibi taze koyu mor meyveleri barındıran Rare Amethyst, orta notalarda daha tatlı ve çekici bir hâle bürünüyor. Ürün, daha iddialı ve kadınsı kokmak ve Lady Million hissini üstünde taşımak isteyenlerin seveceği bir koku.

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6. Dior J'adore muadili: Avon Incandessence

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Yunan amforasından ilhamla tasarlanan modern şişesi ve zengin, ışıltılı kokusuyla neredeyse 25 yıldır tahtını kimselere kaptırmayan Dior'un J'adore parfümü hâlâ çok seviliyor. Taze çiçek gibi kokan bu parfüme en yakın muadil olarak yine yılların eskitemediği Avon Incandessence gösteriliyor. Orkide, şakayık ve mügenin mis kokan çiçek akorlarına meyvemsi notalar eşlik ediyor. Bu sayede parfümün açılış kokusu feminen şekilde taze bir dokunuş yapıyor. Eğer ilkbahar gibi taptaze ve çiçeksi kokmak istiyorsanız bu ürüne mutlaka şans vermelisiniz. Güzel kokulu bir çiçek buketi yerine geçebilecek olan parfümü dilerseniz sevdiğiniz birisine hediye edebilirsiniz.

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7. Yves Saint Laurent L'Homme muadili: Farmasi Theros

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En maskulen ve baharatlı kokular; woody, balsamik, deri ve amber gibi baştan çıkarıcı notaları içerir. Bu tip kokuya klasik ve güzel bir örnek olarak yıllardır popülaritesini yitirmeyen Yves Saint Laurent markasına ait L'Homme verilebilir. Bu parfüme koku bakımından en yakın olan ekonomik muadili, sıcak ve yoğun kompozisyonuyla Farmasi Theros. Ürün, tıpkı L'Homme gibi bergamot ve greyfurt ile açılışını yapıp kalbinde amber ve odunsu akorlar ile paçuli, ıtır ve vetiveri bir araya getiriyor. Eğer siz de daha çarpıcı olmak ve girdiğiniz ortamda hemen fark edilmek istiyorsanız bu parfüme göz atmaya ne dersiniz?

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8. Christian Dior Miss Dior muadili: Avon Cherish

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Christian Dior'un Miss Dior kokusu gibi çiçeksi ve kremsi notaların ön planda olduğu bir diğer uygun fiyatlı parfüm: Avon Cherish. Miss Dior gibi kiraz çiçeği, yasemin ve mimoza çiçekleriyle saf ve temiz bir açılış yapan ürün, ahududu ve bergamot ile meyvemsi notaları da beraberinde getiriyor. Parfümün içeriğindeki pembe biber, ürüne çarpıcı bir hava katarken; temel akorlardaki beyaz misk ve sandal ağacı, Miss Dior'daki pudramsı kokuyu elde ediyor. Cherish parfümün yumuşacık çiçeksi kokusuyla sizi kucaklamasını ve rahatlatıcı feminen etkisini tüm gün üzerinizde taşımak istiyorsanız kendinizi şımartıp bu güzel parfümü satın alabilirsiniz!

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9. Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 muadili: Zara Red Temptation

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2015'te piyasaya sürüldüğü günden bugüne kadar hâlâ çok konuşulan, sorulan ve arzu edilen bir parfüm olan Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540, unisex bir parfüm olarak hem erkek hem kadınlar tarafından severek kullanılıyor. Hafif metalik ve fresh açılışına eşlik eden woody, amber, sıcak baharat notalarına Zara'nın Red Temptation parfümünde de rastlanıyor. Benzer şekilde üst notasında safran içeren Red Temptation'ın içeriği Baccarat Rouge 540 ile oldukça yakınlık gösteriyor. Sıcak, tatlı, dengeli ve sofistike kokuyu parfüm koleksiyonunuza eklemek ve bakışları üzerinize toplamak istiyorsanız kaçırmamanızı öneririz.

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10. Kenzo pour Homme Kenzo Aromatic Aquatic muadili: Old Spice Captain

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1990'ların göz bebeği Kenzo pour Homme Kenzo Aromatic Aquatic, döneminin sıra dışı designer parfümlerinden biri. Üst notalarında turunçgillere yer verirken; orta notasında ardıç meyvesi, Karaman kimyonu, süsen kökü, Hint cevizi gibi notalar bulunuyor. Parfümün temel notaları; meşe yosunu, amber, vetiver gibi oldukça zengin içeriklere sahip. Eğer siz de bu parfüm gibi ferah deniz kokularından hoşlanıyorsanız ve çarpıcı baharat akorlarının da hafifçe hissedildiği bir parfüm arayışındaysanız Old Spice Captain'e kesinlikle şans vermelisiniz. Macera ruhlu kaptanlardan esinlenerek üretilen ürün, güçlü mineral ve baharat kokularıyla size enerji ve özgüven vermeyi amaçlıyor.

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