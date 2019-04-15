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Dünyaca ünlü plaj, sürpriz evlilik teklifine ev sahipliği yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 10:26 | Son Güncelleme

Yerli ve yabancı yüz binlerce turiste ev sahipliği yapan dünyaca ünlü turizm kenti Marmaris, bu kez sürpriz bir evlilik teklifine ev sahipliği yaptı.Yerli ve yabancı yüz binlerce turiste ev sahipliği yapan dünyaca ünlü turizm kenti Marmaris, bu kez sürpriz bir evlilik teklifine ev sahipliği yaptı.

Dünyaca ünlü plaj, sürpriz evlilik teklifine ev sahipliği yaptı

Yerli ve yabancı yüz binlerce turiste ev sahipliği yapan dünyaca ünlü turizm kenti Marmaris, bu kez sürpriz bir evlilik teklifine ev sahipliği yaptı.
Yerli ve yabancı yüz binlerce turiste ev sahipliği yapan dünyaca ünlü turizm kenti Marmaris, bu kez sürpriz bir evlilik teklifine ev sahipliği yaptı. Caner Şahin Yılmaz kız arkadaşı Nazlı Tozak’a farklı bir evlilik teklifi yapmak istedi. Yılmaz ve Tozak’ın arkadaşları, Halk Plajı’na gelip plajı balon ve süslerle donattı. Sürprizden habersiz olan Tozak, Yılmaz’la yürüyüşe çıktı. Hazırlığın yapıldığı noktasında “Benimle evlenir misin çiçeğim” yazan pankartı gören Tozak, şaşkınlığını gizleyemedi. Diz çöküp tek taş yüzüğü çıkaran Yılmaz, sevgilisine evlilik teklifinde bulundu. Nazlı Tozak, yoldan geçen turistlerin huzurunda Caner Şahin Yılmaz’ın evlilik teklifine, evet dedi.

Dünyaca ünlü plaj, sürpriz evlilik teklifine ev sahipliği yaptı

Dünyaca ünlü plaj, sürpriz evlilik teklifine ev sahipliği yaptı

Dünyaca ünlü plaj, sürpriz evlilik teklifine ev sahipliği yaptı

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