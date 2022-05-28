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Dünyaca ünlü plajda 'tecavüzcü polis' skandalı! İngiltere bu olayla çalkalanıyor

28.05.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yaşanan tecavüz olayının ortaya çıkmasıyla ülkede infial yarattı. Met Detention'a bağlı çalışan bir polis memurunun dünyaca ünlü Brighton sahilinde bir kadına tecavüz etmekle suçlandığı belirtildi. 33 yaşındaki polis memuru Laurence Knight, olayın ardından tutuklanıp daha sonra serbest bırakılırken görevden alındığı bildirildi.

Dünyaca ünlü plajda 'tecavüzcü polis' skandalı! İngiltere bu olayla çalkalanıyor

İngiltere'nin güney doğusundaki Brighton kentinin sahilindeki tecavüz skandalının yankıları sürüyor. Polis memuru Laurence Knight'ın izin gününde plaja gelip tecavüz etmesinin ardından bağlı çalıştığı polis departmanı derhal harekete geçerek Knight'ı görevden aldı. Olayın ayrıntıları şöyle...

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MAHKEMELİK OLDU

33 yaşındaki Laurence Knight, geçen yıl 17 Temmuz'da izinliyken cinsel saldırı gerçekleştirmekle suçlandı. Polis, 28 Temmuz'da tutuklandığını ve soruşturmalar devam ederken kefaletle serbest bırakıldığını söyledi. Knight, mahkemelik oldu ve görevden alındı.

Sussex Polisi sözcüsü konuyla ilgili şunları söyledi:

"33 yaşındaki polis memuru Laurence Knight, 28 Temmuz'da tecavüz şüphesiyle tutuklandı ve kefaletle serbest bırakıldı. Bugün, tecavüz suçlamasından yargılanmak üzere 23 Haziran'da Brighton Sulh Ceza Mahkemesi'ne çağrıldı. Memur, rapor edilen suç sırasında görevde değildi."

"HALK HAKLI OLARAK ENDİŞELENECEKTİR"

Met Detention'dan sorumlu Baş Müfettiş Pete Gardner ise şöyle konuştu:

“Halkın, görev yapan bir polis memuruna yönelik bu çok ciddi suçlamadan haklı olarak endişe duyacaklarını biliyoruz. Bu endişeyi kesinlikle paylaşıyoruz ve Sussex Polisine kapsamlı soruşturmaları ve kurbana sağladıkları sürekli uzman desteği için minnettarım. Met'in Mesleki Standartlar Müdürlüğü olaydan tümüyle haberdardır ve suistimal konuları cezai takibat sona erdikten sonra ele alınacaktır. Memur görevden alınmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz polis
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