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Dünyaca ünlü plajda ‘yeni düzen’

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2020 10:12 | Son Güncelleme

Antalya'nın dünyaca ünlü Kaputaj Plajı'nda yeni normal ile birlikte kurallar da değişti. Sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenen plaj, 1 Haziran'da kapılarını açmıştı. Yeni getirilen kurala göre Kaputaş Plajı'na belli sayıda tatilci alınacak. İşte Kaputaş Plajı'nda uygulanacak koronavirüs kuralları ve getirilen yenilikler...

Türkiye’de 11 Mart’ta ilk korona virüs vakasının görülmesinin ardından yurt genelinde kademeli olarak önlemler alındı. Salgınla mücadelede birinci dönemin başarıyla tamamlanması sonrasında kontrollü normalleşme için adımlar atıldı. Belirlenen kurallar dahilinde plajlar da 1 Haziran’da açıldı. Kaş Belediyesi, salgın nedeniyle kapalı olan dünyaca ünlü Kaputaş plajında normalleşme süreci ve yeni sosyal hayat çerçevesinde yaz sezonu için çalışma başlattı. Bu doğrultuda plaja girişte ateş ölçümü, maske ve eldiven kuralı başladı. Plajda şezlong kullanılan ve ücretsiz bölümlerde de sosyal mesafeye dikkat edildi. Şezlonglar veya kumda güneşlenmek isteyenler için özel alandaki bölmeler arasında bir buçuk metrelik mesafe bırakıldı. Şezlong sayısı yarıya indirilirken, her kullanımdan sonra dezenfekte edilerek, 20 dakika sonra misafire verileceği kaydedildi. Şemsiyeler de sosyal mesafe kuralına uygun yerleştirildi. Duşlar ve tuvaletlerin de mesafe kurallarına göre kullanılacağı ve sürekli dezenfekte edileceği aktarıldı. Kaş Belediyesi Kaputaş Sosyal Tesisleri’nde büfe self servis olacağı ve mesafe kuralına göre sıraya geçilerek, masa ve sandalyelere oturulacağı öğrenildi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş yaptığı açıklamada, belediye olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının vermiş olduğu önergeler ile Kaputaş plajında düzenlemeler yaptıklarını söyledi. Başkan Ulutaş, “Girişten itibaren görevli personelimiz tarafından vatandaşların ateşleri ölçülüyor. Maske ve eldiven veriyoruz. Plaj içinde almış olduğumuz hijyen kurallarını anlatıyoruz. Plajı nasıl kullanacaklarını, burada nasıl hizmet alacaklarını anlatıyoruz, sonra içeri giriş yapıyorlar. Plajda yeni sosyal mesafe kuralına göre ayarlanmış şezlonglar ve özel alanlar var. Burada güneşlenen misafirlerimiz şezlongdan kalktıktan sonra o şezlongu dezenfekte yapıyoruz ve 20 dakika boyunca bekliyoruz, sonra yeni gelen misafirlerimize veriyoruz. Buradaki kafeteryada masaları sosyal mesafeye uygun şekilde düzenledik. Yiyecek ve içecek hizmeti almak isteyen vatandaşlarımıza self servis olarak hijyenik şekilde hizmet vereceğiz” dedi.

'TEDBİRLERE HARFİYEN UYULMALI'

Kaş Belediyesine ait diğer plajları ve sosyal tesisleri de açmaya başladıklarını belirten Başkan Ulutaş, insan hayatının önemini vurgulayarak, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere harfiyen uyulması gerektiğini kaydetti. Ulutaş, “Bir birey evinde nasıl ki sosyal mesafeye uygun hijyenik bir şeklide yaşıyorsa, sokakta, tatil yapıyorsa, yine aynı hijyen kurallarına riayet etmesi önemli. Açıklanan kararnameler, önlemler, tedbirlere harfiyen uyulmalı. Kaşımıza gelen misafirlerimiz de bu kurallara uymalı. Kaşımızda bulunan işletmelerin de bu kurallara uyması, sosyal mesafeye uygun hijyenik şekilde misafirleri ağırlamaları gerekiyor. Sosyal mesafe, el temizliği ve maske çok önemli, bunu mutlaka uygulamalıyız. Şu ana kadar ilçemizde korona virüs vakasına rastlanmadı. İnşallah 1 Haziran’dan sonra normalleşme sürecinde de virüs gelmesin istiyoruz ama turizm sezonu da bir an önce başlasın istiyoruz. Herkese hayırlı sezonlar diliyoruz” diye konuştu.

Öte yandan, Kaputaş’a gelen ilk misafirler denize girdi. Plaja girenler maske ve eldiven kullanımına özen göstererek, sosyal mesafeye göre hazırlanmış özel alanları kullandı. Bazı misafirler ise sahilde fotoğraf çekerek bu anları ölümsüzleştirdi.

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