HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dünyaca ünlü plajdaki tüm malzemeleri kıran şüpheli yakalandı

Dünyaca ünlü plajdaki tüm malzemeleri kıran şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 13:55 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda bir şahsın Kadınlar Denizi’nde bulunan şemsiye ve şezlonglara zarar vererek çöp kutularını denize atması büyük tepki çekti.

Kuşadası’nda bir şahsın Kadınlar Denizi’nde bulunan şemsiye ve şezlonglara zarar vererek çöp kutularını denize atması büyük tepki çekti. Kameralara da yansıyan görüntüler üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, 41 yaşındaki Murat K. isimli şahsı gözaltına alarak hakkında yasal işlem yaptı. Şüphelinin iki gün önce Kuşadası’nda okul bahçesindeki ağaçları yaktığı ortaya çıktı. Belediye Başkanı Ömer Günel, sahillerde düzeni sağlamaya yönelik çalışmaları titizlikle yerine getirdiklerini belirterek “Kamu malına kasti olarak zarar veren kötü niyetli bu vandallarla mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.
Kuşadası’nda vandallar bir kez daha ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Sevgi Plajı’nda bulunan lavabo, klozet ve soyunma kabinlerinin tahrip edilmesinin ardından bu kez de bir şahsın Kadınlar Denizi’nde bulunan şemsiye ve şezlonglara zarar verdiği görüldü. Elinde sopa bulunan ve plajda yer alan çöp kutularını da denize atan şahıs bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüler üzerine harekete geçen güvenlik güçleri şahsı gözaltına alarak hakkında yasal işlem yaptı.
Yaşanan vandallığa tepki gösteren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kamunun ortak kullanımında olan şemsiye, şezlong ve soyunma kabinlerine zarar vermenin halk düşmanlığı olduğunu söyledi. Kuşadası Belediyesi olarak pandemi sürecinde sahillerde temizliği, düzeni ve güvenliği sağlamak için titizlikle çalıştıklarını belirten Başkan Ömer Günel “Daha önce de benzer olaylarla karşılaştık ve konunun takipçisi olduk. Bu son olayda da gördük ki birileri kasıtlı olarak şemsiye ve şezlonglara zarar veriyor, çöpleri denize atıyor. Bu kötü niyetli şahsı görüntüleyerek güvenlik güçlerimize yardımcı olan vatandaşımıza duyarlılığı için çok teşekkür ediyorum. Bu vandallığa müsaade etmemiz ve sessiz kalmamız mümkün değildir. Mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
RTÜK'ten Akit TV hakkında flaş kararRTÜK'ten Akit TV hakkında flaş karar
KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı?KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı?
1/
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Ünlü oyuncunun mutlu günü!
Ünlü oyuncunun mutlu günü!
Bilim dünyasından 'yeni ve daha ölümcül hastalık' uyarısı
Bilim dünyasından 'yeni ve daha ölümcül hastalık' uyarısı
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
İlginizi Çekebilir
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmişti... Minik Sercan tedavi için İzmir’e geldi
Erdoğan devreye girmişti... Minik Sercan'ın tedavisi başladı
Yer: Tunceli! Şamualar (dağ keçileri) sürü halinde görüntülendi
Şamualar böyle görüntülendi
RTÜK'ten Akit TV hakkında inceleme kararı
RTÜK'ten Akit TV hakkında flaş karar
Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı
7 ölmüş, 127 kişi yaralanmıştı! Raporda dikkat çeken detaylar
Skandal görüntü! Küçük çocuğa alkol içirip, sosyal medyadan paylaştı
Skandal görüntü! Sosyal medya ayağa kalktı
Bakan Akar'dan koronavirüs açıklaması: Askere almıyoruz, erteliyoruz
Bakan Akar'dan koronavirüs açıklaması: Askere almıyoruz, erteliyoruz
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.