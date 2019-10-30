HABER

Dünyaca ünlü psikoloji kitabı 'Çok Kısa Bir Başlangıç" Türkçeye çevrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 10:33 | Son Güncelleme

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Yayınevi, Oxford Üniversitesi Yayınevi’nin dünyaca ünlü dizisi ‘Very Short Introductions’tan (Çok Kısa Bir Başlangıç) çıkan ‘Psikoloji’ kitabını Türkçeye kazandırdı.

Dünyaca ünlü psikoloji kitabı 'Çok Kısa Bir Başlangıç" Türkçeye çevrildi

İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Yayınevi, Oxford Üniversitesi Yayınevi’nin dünyaca ünlü dizisi ‘Very Short Introductions’tan (Çok Kısa Bir Başlangıç) çıkan ‘Psikoloji’ kitabını Türkçeye kazandırdı.

İKÜ Yayınevi, Oxford Üniversitesi Yayınevi’nin dünyaca ünlü ‘Very Short Introductions’ dizisinden seçerek hazırladığı ‘Çok Kısa Bir Başlangıç’ adlı kitap dizisini okurlarla buluşturmaya devam ediyor. Oxford Üniversitesi Bilişsel Terapi Merkezi’nde birlikte çalışan Gillian Butler ve Freda McManus’un yazdığı, çevirmen Özgün Emre Koç’un Türkçeye çevirdiği serinin beşinci kitabı Psikoloji raflardaki yerini aldı. Kitabın Türkçe baskısına özel önsözü ise bağlanma ve ebeveynlik, psikolojik ölçüm ve sosyal psikoloji alanlarındaki ulusal ve uluslararası çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Nebi Sümer yazdı.

Psikoloji alanındaki temel sorulardan yola çıkan kitapta, psikoloji biliminin nasıl geliştiği ve araştırma alanları ele alınıyor. Algı, öğrenme, düşünme, bellek, dikkat, psikolojik ve sosyal gelişim, motivasyon ve duygular, bireysel farklılıklar, anormallik ve insanların birbirini nasıl etkilediği gibi konuların ana başlık olarak yer aldığı Psikoloji’de, nörobilim, evrimsel psikoloji ve bilişsel psikoloji gibi alanlardaki ilerlemeler dikkate alınarak, beynin nasıl çalıştığına dair güncel gelişmeler de yorumlanıyor.

PSİKOLOJİ OKUR YAZARLIĞI

Yazarlar Gillian Butler ve Freda McManus’un, psikoloji biliminin insan hayatının pek çok alanında nasıl kullanıldığına ve gelecekte nasıl kullanılabileceğine dair değerlendirmelerinin de dikkat çektiği kitapla ilgili Prof. Dr. Nebi Sümer ise şöyle konuştu:

“Bir çeşit sosyal sermaye olarak kabul edilen psikoloji okuryazarlığı, özellikle Batı ülkelerinde sadece psikoloji lisans eğitimi okuyanların değil, geniş kitlelerin ihtiyaç duyduğu yeni bir beceri olarak görülmekte ve yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu doğrultuda bu kısa kitabın ülkemizde psikoloji okuryazarlığının yaygınlaşmasına değerli bir katkıda bulunacağına inanıyorum.”

PARTNER Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarına tecavüz ederken... Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarına tecavüz ederken...
Konya’da otomobilde paspas altına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildiKonya’da otomobilde paspas altına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Menfez borusuna sıkışan köpeği itfaiye kurtararak elleriyle beslediMenfez borusuna sıkışan köpeği itfaiye kurtararak elleriyle besledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

Sunal ailesinin acı günü!

Sunal ailesinin acı günü!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maaşlara haciz koydurup vurgun yaptılar

Maaşlara haciz koydurup vurgun yaptılar

Beşiktaş'ta bir evin bahçesinde köpek kurşunlanarak öldürüldü

Beşiktaş'ta vahşet! Vurup kaçtı

İstanbul’da motosikletli magandanın 'tek teker' ve 'makas' terörü kamerada

İstanbul'da 'tek teker' terörü

Kahramanmaraş’ta feci kaza! 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta feci kaza! 3 yaralı

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden ambulans çalındı

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden ambulans çalındı

İstanbul'da silahlı saldırı! Polis her yerde onları arıyor!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Polis her yerde onları arıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.