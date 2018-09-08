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Dünyaca ünlü rapçi Mac Miller evinde ölü bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 08.09.2018 01:30 | Son Güncelleme

Gerçek adı Malcolm James McCormick olan Mac Miller Kaliforniya yakınlarındaki evinde ölü bulundu. 26 yaşındaki Miller'in aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybettiği bildirildi.

Dünyaca ünlü rapçi Mac Miller evinde ölü bulundu

ABD'li ünlü rapçi Mac Miller'ın, California eyaletine bağlı Los Angeles kentindeki evinde ölü bulunduğu belirtildi. ABD basınındaki haberlere göre asıl adı Malcolm James McCormick olan 26 yaşındaki rapçi Miller, evinde ölü bir şekilde bulundu.

ÖLÜM NEDENİ UYUŞTURUCU

Genç rapçinin ölüm nedeninin aşırı dozda uyuşturucudan kaynaklandığı belirtildi.

Miller, mayıs ayında uyuşturucunun etkisi altında araba kullandığı tespit edilince gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Mac Miller ünlü rapçi James McCormick

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