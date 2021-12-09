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Dünyaca ünlü Rembrandt otoportresi evine dönüyor! Dudak uçuklatan rakam

09.12.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'nın milli hazine olarak gördüğü dünyaca ünlü Rembrandt otoportresi, yüzlerce yıl sonra evine geri dönüyor. Hollanda hükümeti, Rembrandt Derneği ve müze tarafından satışı için 175 milyon euro ayrılan Rembrandt otoportresi, en son Rothschilds ailesi tarafından satın alınmıştı.

Dünyaca ünlü Rembrandt otoportresi evine dönüyor! Dudak uçuklatan rakam

Hollanda hükümeti, 17. yüzyılın önemli eserlerinde imzası olan Hollandalı ressam Rembrandt van Rijn'in ünlü otoportresini satın almayı planladığını duyurdu.

Standard Bearer isimli tabloyu satın alabilmek için meclisin onayını bekleyen hükümet, bu eserin Hollanda tarihi ve kültürü için çok büyük önemi olduğunu belirtiyor.

1636 tarihli bu başyapıt, yüzyıllardır özel koleksiyonerlerin elinde bulunuyor. Tabloyu, son olarak Rothschilds ailesi satın aldı.

Satın alındıktan sonra Amsterdam'da bulunan Rijksmuseum'da sergilenmeden farklı ülkelerde sergilenmesi planlanıyor.

"BİRKAÇ YÜZYIL SÜREN YOLCULUĞUN ARDINDAN EVİNE DÖNÜYOR"

Hollanda Kültür Bakanı Ingrid van Engelshoven, "Standard Bearer birkaç yüzyıl süren bir yolculuğun ardından evine dönüyor" açıklaması yaptı.

SATIŞ İÇİN 175 MİLYON EURO AYRILDI

Hükümet, satış için 150 milyon euro ayırdı. Müze de eseri satın alabilmek için 10 milyon euro katkıda bulunuyor. Rembrandt Derneği de 15 milyon euro ekleyecek. Eserde Rembrandt kendisini Hollanda'nın İspanyol Krallığı'ndan bağımsızlığını kazanmak için girdiği '80 Yıl Savaşı'nda sancağı taşırken resmetmiş. Savaşın sonunda 1648'de Hollanda bağımsızlığını kazanmıştı.

'MİLLİ HAZİNE' KABUL EDİLİYOR

Eser, 2019'da bir etkinlikte Rijksmuseum'da sergilenmişti.

Tablo, 1844'ten bu yana Rothschild ailesinin Fransa'daki bir kolundaydı ve Fransa, eseri "milli hazine" olarak kabul ediyordu.

Fransa, Hollanda'nın eseri satın alma hakkı olduğunu açıklayıp serbest piyasa koşullarında satılabileceğine karar verince Hollanda da bu konuda adım atmaya karar verdi.

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