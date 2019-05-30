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Dünyaca ünlü resimleri canlı canlı sergilediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 15:49 | Son Güncelleme

Amasya’nın Taşova ilçesinde, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Cumhuriyet Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından Taşova Gençlik Merkezinde dünyaca ünlü resimleri öğrenciler canlı canlı sergiledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında düzenlenen sergide, hurda metalden ve atık kağıtlardan yapılan tablolar ve öğrencilerin kendilerini ünlü ressamların bilinen eserlerindeki portrelere benzettiği canlı portre çalışmaları ilgi çekti.Leonardo da Vinci’den, Frida Kahlo’ya gibi birçok ünlü ressamın çerçeveli portrelerinin hemen yanında sandalyede önlerine çerçeve koyarak sergiyi gezenlere bakan öğrenciler, makyaj, ifade, mimik, saç ve kostümle orijinal portreyi canlandırdı.Taşova Gençlik merkezinde açılışı gerçekleştirilen resim sergisinde konuşan Cumhuriyet Ortaokulu Resim Öğretmeni Semra Özdemir, “Emine Erdoğan’ın bu sene ‘Atıktan Sanata’ projesi vardı.

Amasya’nın Taşova ilçesinde, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Cumhuriyet Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından Taşova Gençlik Merkezinde dünyaca ünlü resimleri öğrenciler canlı canlı sergiledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında düzenlenen sergide, hurda metalden ve atık kağıtlardan yapılan tablolar ve öğrencilerin kendilerini ünlü ressamların bilinen eserlerindeki portrelere benzettiği canlı portre çalışmaları ilgi çekti.
Leonardo da Vinci’den, Frida Kahlo’ya gibi birçok ünlü ressamın çerçeveli portrelerinin hemen yanında sandalyede önlerine çerçeve koyarak sergiyi gezenlere bakan öğrenciler, makyaj, ifade, mimik, saç ve kostümle orijinal portreyi canlandırdı.
Taşova Gençlik merkezinde açılışı gerçekleştirilen resim sergisinde konuşan Cumhuriyet Ortaokulu Resim Öğretmeni Semra Özdemir, “Emine Erdoğan’ın bu sene ‘Atıktan Sanata’ projesi vardı. Biz de ondan yola çıkarak çocuklara elimizdeki imkanlarla resim yaptırmaya çalıştık. Hem rölyef olsun hem de çocuklar farklı şeyleri de kullanarak bir şeyler yapabilmesini öğrensinler diye bu sefer aklıma böyle bir fikir geldi. Çocuklarla atıktan tablo oluşturduk. Yine atık kağıtlar kullanarak sanayide kestirdik. Pastel boya etkinliği toplamda 10 tane çocukla pastel boyayı hem öğrensinler hem de ünlü Türk ressamımız İbrahim Balaban’ın çalışmalarını tanısınlar diye bu etkinliği yaptırdım. Sergide canlı portrelerimiz var. Ünlü ressamların ünlü eserlerinden portreler derledik. Amacımız klasik müze anlayışının dışına çıkıp, çağdaş müze anlayışı getirmekti ve çocukların yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlamak. Canlı tablolarda özellikle kendilerin benzeyen tabloları seçmeye çalıştım. Onlarla böyle bir çalışma yaptık" dedi.
Frida Kahlo’yu canlandıran öğrenci Eylül Sena Yıldırım ise, “Çok mutluyum. İnsanlara sanatı anlatıyorum. Geçmişimizi hatırlıyorum. Özellikle Frida Kahlo’yu seçtim. Eskiden ona ilgim vardı ve kendimi ona çok benzetiyorum” diye konuştu.

Dünyaca ünlü resimleri canlı canlı sergilediler

Dünyaca ünlü resimleri canlı canlı sergilediler

Dünyaca ünlü resimleri canlı canlı sergilediler

Dünyaca ünlü resimleri canlı canlı sergilediler

Dünyaca ünlü resimleri canlı canlı sergilediler

Dünyaca ünlü resimleri canlı canlı sergilediler

Dünyaca ünlü resimleri canlı canlı sergilediler

Dünyaca ünlü resimleri canlı canlı sergilediler

Dünyaca ünlü resimleri canlı canlı sergilediler

Dünyaca ünlü resimleri canlı canlı sergilediler

Dünyaca ünlü resimleri canlı canlı sergilediler

Dünyaca ünlü resimleri canlı canlı sergilediler

Dünyaca ünlü resimleri canlı canlı sergilediler

Dünyaca ünlü resimleri canlı canlı sergilediler

Dünyaca ünlü resimleri canlı canlı sergilediler
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