Dünyaca ünlü ressam Ahmet Yeşil New York'ta 4. kişisel sergisini açtı

BETÜL YÜRÜK - İlkokulda yaptığı nü resim yüzünden öğretmeninden dayak yiyen, ip ve halat figürlü resimleriyle tanınan dünyaca ünlü Türk ressam Ahmet Yeşil, ABD'nin New York kentinde 4. kişisel sergisini açtı.

Yirmiden fazla ülkede, 35 kentte sergiler açan Yeşil, "Sesler ve İzler" temalı sergisini şehrin ünlü Soho bölgesinde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Son sergisi ve 37 yıllık sanat hayatına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yeşil, New York'ta 4. kişisel sergisini, ABD genelinde ise karma sergileriyle toplamda 11 sergi açtığını söyledi.

Yeşil, her sanatçının sanat hayatında Soho'da nitelikli bir galeride sergi açma düşüncesi ve beklentisi olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Soho, New York'un önemli sanat kültür merkezlerinden biri. Benim sanat yaşamımda da önemli sergilerden biri. New York, 'Sesler ve İzler' isimli sergimin 5. ayağı. İlk ayağı Çin'de açıldı, daha sonra Arnavutluk, Almanya ve Türkiye'de. Önümüzdeki 2 yıl içinde 5 sergim daha var. Onların hazırlığı içinde olacağım. Bugünkü açılışa çok yoğun ilgi vardı. Çok mutlu oldum. Her sanatçının her sergisi görücüye çıktığı zaman başta duyulan o endişe sergi sonunda gördüğü ilgi doğrultusunda coşkuya, heyecana ve motivasyona dönüşür. Şimdiye kadar 129 kişisel sergim oldu. Her sergide aynı heyecanı katlanarak hissediyorum.''