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Dünyaca ünlü sahil 29 Ekim'de boş kaldı!

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2020 15:04 | Son Güncelleme

Antalya'da bulut ve rüzgar nedeniyle dünyaca ünlü sahil boş kaldı. Az sayıda kişinin denize girdiği sahilin boş kalmasını değerlendirmek isteyenlerse telefonlarıyla manzaraya karşı fotoğraflarını çektirdiler.

Dünyaca ünlü sahil 29 Ekim'de boş kaldı!

Turizmin başkenti Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, bugünü oldukça sakin geçiriyor. Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, günün ilk ışıklarıyla başlayan rüzgarlı hava ilerleyen saatlerde hızını 18 kilometreye kadar çıkardı.

Beydağları üzerinde beliren yağmur bulutları ise sahili boşalttı. Kötü hava koşulları olmasına karşın az sayıda vatandaşların denize girdiği görüldü.

TELEFONLARIYLA FOTOĞRAF ÇEKTİLER

Sahile inmek istemeyen bazı vatandaşlar, varyant seyir terasında boş sahil ve bulutların oluşturduğu manzarayı arkalarına alan bazı vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekindi.

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Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, ilerleyen saatlerde kentte kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

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İHA

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